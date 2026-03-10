Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3038: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Τζόκερ
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δημήτρης Παπανικολάου

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 10/03/2026 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3038.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 10/03/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Τρίτη (αριθμός κλήρωσης 3038), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 38, 36, 43, 21, 18 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
160
78
57
55
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας
Ένας 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε 2 πεζούς που περίμεναν σε στάση λεωφορείο, με αποτέλεσμα ο ένας να σκοτωθεί και ο άλλος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Θεσσαλονίκη
Ρόδος: Ένοχα δύο άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών - Πρώην λιμενικός ο ένας
Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν διαπίστωσαν επαφές και χρηματικές δοσοληψίες ανάμεσα στους δύο καταδικασθέντες
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi
Newsit logo
Newsit logo