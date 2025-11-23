Τζουμέρκα: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκων – Η στιγμή που πυροσβέστης παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

Πολύ δύσκολες στιγμές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ που συνέδραμαν στα Τζουμέρκα με την κακοκαιρία να κάνει επέλαση από την Ήπειρο και άλλες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, που παρά την εμπειρία τους τα ορμητικά νερά, τους έκαναν να κινδυνεύσουν.

Η κακοκαιρία, έκανε πολλά ποτάμια να φουσκώσουν και έτσι χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ, στην περιοχή προς Κουκούλια στη θέση Γκότοβος στα Τζουμέρκα για τον απεγκλωβισμό πολιτών από την περιοχή.

Σε ένα βίντεο που καταγράφηκε η αγωνιώδης προσπάθεια των πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν κατοίκους, που με πραγματικό κίνδυνο της ζωής τους συνέδραμαν σε περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία όπως τα Τζουμέρκα.

Η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, πραγματοποιήθηκε στον ποταμό Ραφτανίτη, και στο βίντεο του epirusgate.gr φαίνεται ο διασώστης να προσπαθεί, όντας δεμένος με σχοινί και με ειδική στολή να διασχίσει κάθετα τα ορμητικά νερά του ποταμού.

Τότε, ο χείμαρρος τον παρέσυρε για λίγα μέτρα, αν και ήταν δεμένος με σχοινί ασφαλείας και τον κρατούσαν οι συνάδελφοί του, όμως χάρη στην εμπειρία τους, ο άνδρας κατάφερε να βρει σε σημείο που υπήρχαν βράχια και να βγει σώος στην όχθη.

Το βίντεο αυτό αναδεικνύει τους κινδύνους που κρύβουν οι επιχειρήσεις διάσωσης, με τον διασώστη να κινδυνεύει έχοντας εξοπλισμό και τεχνογνωσία, αλλά και το μέγεθος της καταστροφής που υπέστησαν περιοχές λόγω της κακοκαιρίας.