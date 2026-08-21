Τζουμέρκα: Νεκρός 86χρονος που έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του όταν έκανε εργασίες

Τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Χουλιαράδες στα Τζουμέρκα χθες (20/8/2026) το πρωί, όταν ένας 86χρονος έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του στην οποία είχε ανέβει για να κάνει κάποιες εργασίες .

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, ο 86χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος μπροστά από το σπίτι του στα Τζουμέρκα.

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Σύμφωνα με το cretalive.gr, τον άτυχο άνδρα βρήκε η σύζυγός του και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο. Οι διασώστες του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.