Βανδαλισμοί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εν ώρα μαθημάτων – «Πετούσαν μηχανήματα από τις σκάλες»

Το γεγονός ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη μαθήματα, ενίσχυσε το κλίμα αναστάτωσης και φόβου μεταξύ των φοιτητών
Αστυνομικοί και φοιτητές στους εσωτερικούς χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σοβαροί βανδαλισμοί σημειώθηκαν στο κεντρικό κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τη Δευτέρα (27.04.2026). Ομάδα ατόμων εισέβαλε εν ώρα διεξαγωγής μαθημάτων.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει φοιτήτρια στα «Φοιτητικά Νέα«, οι βανδαλισμοί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκάλεσαν αναστάτωση εντός του κτιρίου και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι ζημιές δεν περιορίστηκαν σε έναν χώρο, αλλά επεκτάθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα, με τοίχους να καλύπτονται από graffiti.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ένταση των βανδαλισμών, καθώς, όπως αναφέρεται, εξοπλισμός του πανεπιστημίου καταστράφηκε, με μηχανήματα να πετιούνται από σκάλες, οδηγώντας στην πλήρη φθορά τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη μαθήματα, γεγονός που ενίσχυσε το κλίμα αναστάτωσης και φόβου μεταξύ των φοιτητών.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σοκαρισμένη η πρώην κοπέλα του δράστη της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο - «Το μαχαίρι το είχε πάντα κρυμμένο στην ντουλάπα»
«Τον ένα μήνα που εγώ το γνώριζα, δεν το είχε πάρει κάποτε ούτε μαζί του κάπου(το μαχαίρι)» με το οποίο σκότωσε τον 27χρονο, προσθέτει η πρώην κοπέλα του
Ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου
