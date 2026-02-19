Βάρη: «Δεν γνώριζα ότι θα φέρουν γερανό, δεν θα το επέτρεπα, είμαστε συντετριμμένοι» λέει εργολάβος για το δυστύχημα

Δύο νέους ανθρώπους θρηνούν δύο οικογένειες στην Εύβοια, μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε χτες (18.02.2026) στη Βάρη, όπου ένας 39χρονος και ένας 21χρονος έπαθαν ηλεκτροπληξία ενώ δούλευαν στην ανακαίνιση μίας μεζονέτας.

Το δυστύχημα συνέβη την Τετάρτη, όταν ο 39χρονος και ο 21χρονος είχαν αναλάβει να ανεβάσουν τζάμια στον 4ο όροφο μιας μεζονέτας στη Βάρη. Για τον λόγο αυτόν είχαν ζητήσει να έρθει γερανός και μπήκαν μαζί στο καλάθι και άρχισαν να ανεβαίνουν. Την ώρα που οι δύο άνδρες προσπαθούσαν να ξεφορτώσουν από την κλούβα τα τζάμια, ο γερανός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φαίνεται πως ακούμπησε στα ηλεκτροφόρα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα το ρεύμα να τους διαπεράσει και ακαριαία να χάσουν τις αισθήσεις τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άτυχοι άνδρες μεταφέρθηκαν νεκροί στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διευκρινίσουν τι ήταν εκείνο που οδήγησε στην τραγωδία, εάν πρόκειται για βλάβη, λάθος χειρισμό ή για ανθρώπινο λάθος. Ταυτόχρονα, γίνονται έρευνες και για το εάν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις συγκεκριμένες εργασίες στην μεζονέτα.

Ο εργολάβος της κατασκευαστικής, μιλώντας στο Live News ανέφερε πως ο ίδιος δεν ενημερώθηκε ποτέ για τη χρήση γερανού, παρά μόνο για την χρήση αναβατορίου, καθώς μόνο αυτή περιλαμβανόταν στη σύμβασή τους.

«Ο 39χρονος ήταν αλουμινάς και είχε πληρωθεί από εμένα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Στη σύμβασή μας περιλαμβανόταν μόνο η χρήση αναβατορίου και όχι γερανού. Οι εργασίες αυτές έγιναν εν αγνοία μου. Ήταν δηλαδή μία συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτήτη του ακινήτου και του 39χρονου νεκρού υπεργολάβου, χωρίς να με ενημερώσουν, γι’ αυτό δεν ήμουν παρών. Είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός κι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως αν ήξερα ότι θα πάει γερανός δεν θα το είχα επιτρέψει ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφορά των δύο είναι ότι το αναβατόριο είναι 5 μέτρα μακριά από τα σύρματα της ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται άδεια από ΔΕΔΔΗΕ για να κόψει ρεύματα, ούτε άδεια για κλείσιμο δρόμου. Ο γερανός χρειάζεται και άδεια για να έρθει. Δεν μπορείς να βάλεις σε έναν δρόμο έναν γερανό και να μην ενημερώσεις κανέναν. Αν υπάρχουν και καλώδια της ΔΕΗ κοντά στην οικοδομή, πρέπει να ζητήσει να κοπεί το ρεύμα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πολύ κοντά. Έπρεπε να υπολογίσουν αυτό το σημαντικό κομμάτι κινδύνου. Λάθη από πολλές πλευρές. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Ο 39χρονος ήταν και πολύ καλός μου φίλος», είπε ο εργολάβος και φίλους του 39χρονου θύματος.

Ο πατέρας του 21χρονου δεν μπορεί να πιστέψει πόσο άδικα «έφυγε» ο γιος του κι αναρωτιέται τι μπορεί να έφταιξε και οδήγησε στην τραγωδία: «Μου το φάγανε το παλικάρι μου. Ο γερανός. Και έπαθε ηλεκτροπληξία μαζί με το αφεντικό του. Από ηλεκτροπληξία ‘πήγανε’. Ακούμπησε ο γερανός στα σύρματα. Τώρα, ήταν πάνω στην βεράντα να πιάσουν το καλάθι; Δεν ξέρω λεπτομέρειες».

«Πήγε (ασθενοφόρο) και τους πήγε στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω τώρα τι ώρα το καλέσανε και τι ώρα πήγε. Εγώ ήμουν στον δρόμο από Χαλκίδα για να πάω μέσα. Έμαθα ότι τα παιδιά δεν είχανε περιθώρια. Και γρήγορα να πήγαινε το ΕΚΑΒ δεν θα προλαβαίνανε, γιατί ήταν ακαριαίο», είπε από την πλευρά του ο πατέρας του 39χρονου.

Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος σοκαρισμένος ζήτησε συγγνώμη από τον πατέρα του παιδιού για το τραγικό περιστατικό, ενώ ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθούν ακριβή αίτια θανάτου τους.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιου είδους εργατικό δυστύχημα στην περιοχή. Έναν χρόνο πριν, σε διπλανή γειτονιά της Βάρης συνέβη μία αντίστοιχη τραγωδία, όταν ένας 28χρονος χειριστής γερανοφόρου κεραυνοβολήθηκε από τα καλώδια υψηλής τάσης με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί και να χάσει τις αισθήσεις του.

Η Αστυνομία διερευνά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του χτεσινού δυστυχήματος, ενώ φίλοι και συγγενείς των δύο εργατών θα τους αποχαιρετήσουν το ερχόμενο Σάββατο.

Οι δύο άντρες είχαν γνωριστεί στο Μετόχι Εύβοιας εκεί όπου διατηρούσε ο 21χρονος μια οικογενειακή επιχείρηση. Τότε ο 39χρονος του πρότεινε αν ήθελε να μάθει την δουλειά και ξεκίνησε να εργάζεται μαζί του. Η τοπική κοινωνία ως ελάχιστο φόρο τιμής προχώρησε στην ακύρωση εορταστικών εκδηλώσεων για την Καθαρά Δευτέρα. Η κηδεία του 21χρονου αναμένεται να γίνει στο Μετόχι Εύβοιας εκεί όπου μεγάλωσε και περνούσε όλα τα καλοκαίρια του.