Βάρη: Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία – Στη λάσπη σπίτια και αυτοκίνητα, δρόμος «κατάπιε» όχημα της Πολιτικής Προστασίας

Με δύο νεκρούς, δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ατελείωτα ποτάμια, με πέτρες και φερτά υλικά να έχουν γεμίσει πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας και περιουσίες να έχουν παραδοθεί στο έλεος της κακοκαιρίας, οι κάτοικοι της Βάρη και της Γλυφάδα μετρούν τις πληγές τους.

Εικόνες απόλυτης καταστροφής, άνθρωποι να παλεύουν με τα ορμητικά νερά και οδηγοί να βλέπουν τα αυτοκίνητά τους να παρασύρονται περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στις γειτονιές της Βάρης και της Άνω Γλυφάδας μετά το χθεσινό καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας.

Σπίτια πλημμύρισαν και γέμισαν με λάσπες, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τη Βάρη. Οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται, μιας και πλέον τα φαινόμενα έχουν κοπάσει. Σε άλλη γειτονιά της Βάρης, αντικρίζει κανείς αυτοκίνητα γεμάτα νερά και λάσπη, αλλά και οχήματα που έχουν πέσει πάνω σε κολώνες.

Με τη χθεσινή βροχόπτωση να αγγίζει ρεκόρ ποσότητας νερού ανά στρέμμα, αναποδογύρισε και όχημα της Πολιτικής Προστασίας με την ονομασία «Βάρη 2», λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες σε πολλές περιοχές της Αττικής. Η κακοκαιρία πέρα από αμέτρητα προβλήματα, προκάλεσε και τον χαμό την 56χρονης στην Άνω Γλυφάδα η οποία άφησε την τελευταία της πνοή, εγκλωβισμένη κάτω από αυτοκίνητο.