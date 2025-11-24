Βάρκιζα: Αλληλομαχαιρώθηκαν για ένα κορίτσι – Πώς έγινε η αιματηρή συμπλοκή με τους 4 τραυματίες και τις 8 συλλήψεις

Για ασήμαντη αφορμή φαίνεται πως ξεκίνησε ε η σοβαρή συμπλοκή μεταξύ ανήλικων, την Κυριακή (23.11.2025) στη Βάρκιζα, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα ξεκίνησα για ένα κορίτσι. Στο νοσοκομείο παραμένουν ένας 19χρονος και ένας 15χρονος – και οι 2 πακιστανικής καταγωγής- καθώς κατά τη διάρκεια του επεισοδίου βγήκαν μαχαίρια.

Όλα έγιναν χθες γύρω στις 7 το απόγευμα, επί της Ποσειδώνος στη Βάρκιζα, όταν 2 ομάδες ανήλικων ξεκίνησαν να λογομαχούν με αποτέλεσμα τα αίματα να ανάψουν γρήγορα και να προκληθεί η συμπλοκή. Στο επεισόδιο συμμετείχαν συνολικά 8 άτομα ελληνικής, πακιστανικής, βουλγαρικής και αλβανικής καταγωγής ενώ 3 από αυτούς είναι ηλικίας 19 χρόνων.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος έβγαλε το μαχαίρι, όμως και οι 2 τραυματίες φέρουν τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και οι 2 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια ο 15χρονος διακομίστηκε στο «Παίδων», όπου πλέον νοσηλεύονται και οι 2 εκτός κινδύνου.

Πέρα από αυτούς, τραύματα έφεραν και 2 Έλληνες ηλικίας 16 και 19 χρόνων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής οδηγήθηκαν όπου και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Στο συγκεκριμένο τμήμα οδηγήθηκαν και ένας 17χρονος Βούλγαρος, ένας 16χρονος Έλληνας και ένας 17χρονος Αλβανός.

Συνολικά 8 άτομα συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και χρήση όπλων.

Αυτή περιλαμβάνει και έναν 19χρονο Έλληνα.

Από την έρευνα που έγινε στο σημείο δεν βρέθηκαν τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή.