Βαρύ πένθος για την τραγουδίστρια Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της ενώ κολυμπούσε στο Πόρτο Ράφτη

Μία τραγική είδηση έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος τη Ζόζεφιν, καθώς η πολυαγαπημένη γιαγιά της γνωστής τραγουδίστριας πνίγηκε την Κυριακή (31.08.2025) σε παραλία της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη και δυστυχώς ήταν η γιαγιά της γνωστής τραγουδίστριας, Ζόζεφιν Wendel.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ατυχές συμβάν έλαβε χώρα περίπου στη 1.30 το μεσημέρι της Κυριακής όταν η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη.

Αμέσως, οι λουόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και μαζί με τον ναυαγοσώστη τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ταυτόχρονα κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο μετέφερε τη γυναίκα από το Πόρτο Ράφτη στο Ασκληπιείο της Βούλας, στις 14.40, χωρίς σφυγμό, όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Στη συνέχεια, θα γίνει νεκροψία και νεκροτομή για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του θανάτου της άτυχης ηλικιωμένης. Η Ζόζεφιν μαζί με τη μητέρα της πήγαν στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε η 91χρονη γιαγιά της τραγουδίστριας. Και οι δύο είναι συντετριμμένες από τον ξαφνικό χαμό της πολυαγαπημένης τους συγγενούς και έχουν βυθιστεί στον πόνο και τη θλίψη.