Βαθιά θλίψη του πολιτικού κόσμου για τον αδικοχαμένο επισμηναγό Νικόλαο Βασιλείου

Τη βαθιά θλίψη του για τον άδικο χαμό του κυβερνήτη του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, Νικόλαου Βασιλείου, που κατέπεσε σήμερα κοντά στη Σπάρτη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης.

“Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του για την απώλεια του δικού τους ανθρώπου, πατέρα ανήλικων παιδιών, και στην Πολεμική Αεροπορία που έχασε έναν άξιο κι έμπειρο πιλότο, εν ώρα καθήκοντος” τονίζει, σε γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τονίζει πως “η τόσο άδικη απώλειά του υπογραμμίζει τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εκπαιδεύονται καθημερινά προκειμένου να υπερασπίζονται την ασφάλεια της Πατρίδας μας”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του επισμηναγού Νικόλαου Βασιλείου που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος και στέλνει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και την οικογένεια της Πολεμικής μας Αεροπορίας:

Τα συλλυπητήριά του για τον χαμό του επισμηναγού, Νικολάου Βασιλείου, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

“Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο του επισμηναγού Ν. Βασιλείου που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Στην οικογένεια του εκλιπόντα εν ώρα καθήκοντος και στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια” αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το Ποτάμι εκφράζει τη λύπη του για το σημερινό συμβάν της πτώσης του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Τ – 2 της 120 ΠΕΑ που έχει έδρα την Καλαμάτα και για την αναγκαστική εγκατάλειψή του από τους δύο χειριστές. Θρηνούμε την απώλεια του χειριστή Επισμηναγού Νικολάου Βασιλείου και εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του.

“Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για την πατρίδα μας. Ένας Ίκαρος, ένας μαχητής του Αιγαίου, ο επισμηναγός Βασιλείου, «έφυγε» την ώρα τού καθήκοντος, υπέρ πίστεως και πατρίδος, μπαίνοντας πλέον στο πάνθεον των ηρώων της Πολεμικής Αεροπορίας. Εκφράζουμε από κοινού τη βαθιά μας οδύνη και τα συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του, στα δύο του παιδιά, και στην οικογένεια της Πολεμικής μας Αεροπορίας” δήλωσε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, μετά την συνάντησή του με την πρόεδρο της Νέας Ελληνικής Ορμής, (ΝΕΟ), Κατερίνα Παπακώστα.

“Εκ μέρους του ΝΕΟ και των Ελλήνων, οι οποίοι σήμερα αισθάνονται συντετριμμένοι για την απώλεια ενός άξιου και ικανού στελέχους της Πολεμικής Αεροπορίας, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια, την οδύνη και τη θλίψη μας για έναν άνθρωπο, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να υπηρετήσει την πατρίδα και τα εθνικά συμφέροντα. Κατά την έννοια αυτή είναι και ένας ισχυρός συμβολισμός, παρότι συνοδεύεται από την απώλεια της ζωής τους, ότι εμείς, ο πολιτικός κόσμος, οφείλουμε πέρα και πάνω από τα κόμματά μας, να υπερβούμε τον εαυτό μας και να λειτουργήσουμε εφεξής για το εθνικό συμφέρον και μόνο” ανέφερε η Κατερίνα Παπακώστα.

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωση του, εκφράζει τη θλίψη του για το θάνατο του κυβερνήτη του εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, που κατέπεσε σήμερα στη Σπάρτη. Εκφράζει επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και ζητά να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια για το θανατηφόρο δυστύχημα.

Τη θλίψη του και τα βαθιά συλλυπητήριά στην οικογένεια του κυβερνήτη του εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας για τον άδικο θάνατό του στην εκτέλεση των καθηκόντων του εξέφρασε ο γραμματέας της ΛΑΕ Παναγιώτης Λαφαζάνης.

“Επιτέλους, κάποτε πρέπει να αποδοθούν ευθύνες στους υψηλά ιστάμενους και στην πολιτική ηγεσία για τέτοιου είδους τραγωδίες και όχι ως συνήθως να επιρρίπτονται τα πάντα στα αδικοχαμένα θύματα”, τόνισε ο γραμματέας της ΛΑΕ.

Τα συλλυπητήριά της για τον “αδόκητο θάνατο του επισμηναγού της πολεμικής αεροπορίας Νικόλαου Βασιλείου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος” εκφράζει η Ένωση Κεντρώων. “Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του επισμηναγού μας” προσθέτει.

Τη βαθιά θλίψη και οδύνη του για την απώλεια του κυβερνήτη του διθέσιου αεροσκάφους Τ2 εξέφρασε κι ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Βαθιά θλίψη και οδύνη για τον επισμηναγός της Πολεμικής μας Αεροπορίας Νικόλαο Βασιλείου που έπεσε πάνω στο καθήκον σήμερα το πρωί. Η σκέψη μας τώρα βρίσκεται στην οικογένεια και τους συναδέλφους του. Θερμά συλλυπητήρια” αναφέρει στο μήνυμά του ο υπουργός.

Τα βαθύτερα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα με ανάρτησή της στο Twitter:

Our deepest sympathies to @Hellenic_MOD @HAFspokesman and the family and friends of Maj. Nikolas Vasileiou. https://t.co/vS3dvxS8Lc

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) August 28, 2018