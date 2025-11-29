Βεντέτα πίσω από άγριο περιστατικό στο Ρέθυμνο: Έκοψαν τη γλώσσα κτηνοτρόφου

Ένα μήνα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες στα Βορίζια της Κρήτης, βλέπει το φως της δημοσιότητας ένα άγριο περιστατικό που έγινε στην Κρήτη, με «πρωταγωνιστή» έναν κτηνοτρόφο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA πίσω από αυτό το άγριο περιστατικό που έγινε σε ημιορεινή περιοχή του Ρεθύμνου, κρύβεται ακόμα μια βεντέτα στην Κρήτη. Τότε, ένας 70χρονος κτηνοτρόφος δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμό, με τους δράστες να του κόβουν τη γλώσσα!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την περαιτέρω έρευνα των Αρχών αποκαλύπτεται ότι η υπόθεση σχετίζεται με τον εντοπισμό χασισοφυτείας στην περιοχή. Κάποιοι θεώρησαν ως υπεύθυνο για τον εντοπισμό της χασισοφυτείας από τις Αρχές τον 70χρονο και προχώρησαν στην φρικτή αυτή επίθεση. Μάλιστα, είχαν επιτεθεί και με καυστικό υγρό σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 70χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά σε σχέδιο για να χτυπηθούν 15 εγκληματικές οργανώσεις της περιοχής, οι οποίες έχουν οικογενειακή δομή.