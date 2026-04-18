Βέροια: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1735 λόγω πτώσης δέντρου

Oι επιβάτες θα προωθηθούν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - Θεσσαλονίκη
Τρένο της Hellenic Train / Eurokinissi

Ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό της Βέροιας η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1735 (Θεσσαλονίκη-Έδεσσα) λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Βέροια – Έδεσσα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Η αμαξοστοιχία επιστρέφει στον Σταθμό της Βέροιας, όπου οι επιβάτες θα προωθηθούν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1736 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Έδεσσα – Βέροια, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Επισκοπή Νάουσας και Πετραία, ενώ από τον Σταθμό Βέροιας οι επιβάτες θα συνεχίσουν προς τη Θεσσαλονίκη με τρένο.

«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού», τονίζει στην ενημέρωσή της η εταιρεία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
162
161
106
104
Newsit logo
Newsit logo