Βία ανηλίκων: «Ρεκόρ προσελεύσεων» στα νοσοκομεία – 9 περιστατικά στα Παίδων Αττικής τις τελευταίες 48 ώρες

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η αύξηση των περιστατικών βίας ανηλίκων, με τα στοιχεία των πρώτων μηνών του έτους να είναι αποκαρδιωτικά, και τον Μιχάλη Γιαννάκο να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για να ληφθούν μέτρα.

Τον σοβαρό προβληματισμό του εκφράζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, για την έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων κάνοντας λόγο για «ρεκόρ προσελεύσεων» τραυματισμένων παιδιών το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.

Όπως αναφέρει, συνολικά εννέα ανήλικοι ηλικίας 12 έως 16 ετών μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», έπειτα από συμπλοκές μεταξύ τους. Τα περιστατικά περιλάμβαναν «άγριους ξυλοδαρμούς», αλλά και τραυματισμούς από μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ήταν «μεγάλη τύχη» το γεγονός πως δεν υπήρξε νεκρό παιδί, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, το φαινόμενο παρουσιάζει έντονη κλιμάκωση, καθώς το 2025 περίπου 1.000 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία λόγω τραυματισμών από βία, εκ των οποίων οι 400 στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Όπως τονίζει, τα μέχρι τώρα στοιχεία των πρώτων μηνών του έτους δείχνουν ότι «πάμε για διπλασιασμό» των προσελεύσεων σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών.

Γιαννάκος: «Δεν λαμβάνονται μέτρα»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι το φαινόμενο μεγαλώνει με την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι «δεν ιδρώνει το αυτί κανενός», ενώ, όπως επισημαίνει, δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα από οικογένειες, σχολεία και το κράτος κοινωνικής προστασίας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς επιλέγουν να «κρύβουν περιστατικά ξυλοδαρμών», προκειμένου να αποφύγουν εμπλοκές με τις Αρχές, γεγονός που δυσχεραίνει την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πηγή: Iatropedia.gr