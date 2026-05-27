Βικτώρια Δέλλα στον επικήδειο για τη μητέρα της Γωγώ Μαστροκώστα: «Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ»

Με λυγμούς αποχαιρέτησε την μητέρα της Γωγώ Μαστροκώστα, η κόρη της Βικτώρια Δέλλα συγκλονίζοντας με τον επικήδειό της.

Λόγια καρδιάς, λόγια αγάπης με αναφιλητά και τρεμάμενη φωνή. Η Βικτώρια Δέλλα βρήκε τη δύναμη να εκφωνήσει τον επικήδειο για την αγαπημένη της μητέρα Γωγώ Μαστροκώστα και να της πει το δικό της μοναδικό αντίο.

Τα λόγια της έβγαιναν μέσα από την ψυχή της. «Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική», ανέφερε με τη φωνή να σπάει και όσοι ήταν παρών να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

«Ξέρω πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μία υπέροχη σύζυγος, μία αληθινή φίλη, μία στοργική κόρη και μία δυνατή αδερφή. Και πάνω απ’ όλα μία φανταστική μαμά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βικτώρια Δέλλα.

Μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο συνέχισε ιδιαίτερα συγκινημένη. «Μαμά, μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες. Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη, να πατάω στα πόδια μου. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη.

Είσαι και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα. Όταν ήμουν μικρή, σου έλεγα πως όταν φύγω για σπουδές θα σε πάρω μαζί μου. Και τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου, γιατί αυτό το φρόντισες εσύ».

Στις τελευταίες φράσεις η φωνή της έσπασε και τα λόγια της έβγαιναν με δυσκολία. «Στον γάμο σου, είχες γράψει ένα ποίημα για τον μπαμπά και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω κι εγώ ένα στίχο. “Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική”. Σ’ αγαπώ μαμά. Δεν σου λέω αντίο, γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».

Ο επικήδειος τελείωσε με ένα βαρύ αναστεναγμό και την Βικτώρια να μην μπορεί να κρατηθεί άλλο. Ξέσπασε σε κλάματα με τους παριστάμενους να χειροκροτούν.

Το τελευταίο χειροκρότημα για τη Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή….