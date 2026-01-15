Βίντεο αποτυπώνει την φρίκη της στεγαστικής κρίσης στη Θεσσαλονίκη: Της έκαναν αύξηση 300 ευρώ για ένα σπίτι – ερείπιο

Απελπισία προκαλεί η αναζήτηση ενός αξιοπρεπούς σπιτιού, με «φυσιολογική» τιμή ενοικίου, σε όλη την χώρα. Νέοι, οικογένειες και ηλικιωμένοι αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, τη στιγμή που η ακρίβεια χτυπά «κόκκινο» και η επιλογή του να μείνει κάποιος μόνος του αποτελεί απλά ένα μακρινό όνειρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό μιας κοπέλας από την Θεσσαλονίκη που κατάφερε να περιγράψει μέσα σε λίγα λεπτά την παράνοια που επικρατεί από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει στην χώρα μας.

Μπορεί ένα παλιό σπίτι στον 3ο όροφο, χωρίς ασανσέρ, χωρίς ανακαίνιση και parking, με παλιές πόρτες, σάπιο λέβητα και απίστευτη υγρασία να νοικιάζεται για 650 ευρώ; Αν είσαι στην Θεσσαλονίκη μάλλον γίνεται… Οι ιδιοκτήτες με το πρόσχημα πως τα ακίνητά τους βρίσκονται κοντά στο μετρό, εκτινάσσουν τις τιμές του ενοικίου λέγοντας πως η αξία τους ανέβηκε αν και μπορεί το σπίτι να είναι του περασμένου αιώνα.

Η νεαρή κοπέλα μοιράστηκε με τους φίλους της στο Tiktok πως η σπιτονοικοκυρά της την ενημέρωσε ότι με του που λήξει το συμβόλαιό της θα της κάνει αύξηση 300 ευρώ, ενώ αυτή τη στιγμή δίνει 350 ευρώ.

Όπως καταγγέλλει, η πολυκατοικία είναι χωρίς ασανσέρ, ενώ το σπίτι της έχει παλιές πόρτες και μπαλκονόπορτες, σπασμένο λέβητα, υγρασία ενώ δεν έχει καν κεραία για την τηλεόραση. Αναφέρει δε πως στην περίπτωση που θέλει να βελτιωθεί κάτι στο σπίτι της, θα πρέπει να το πληρώσει η ίδια.

«Είναι σαν να με διώχνει. Πώς θα πληρώσει ένα άτομο 650 ευρώ; Και εγώ έχω σπίτι σε άλλη πόλη, 300 ευρώ εδώ και 6 χρόνια, χωρίς καμία αύξηση στην ίδια οικογένεια», λέει εμφανώς σοκαρισμένη από την αύξηση που της ζητήθηκε.

Όπως είναι λογικό, οι χρήστες πήραν «φωτιά». Χιλιάδες ενοικιαστές έγραψαν για τις τρελές τιμές ενοικίου που ζητούνται για σπίτια – ερείπια και ξεκίνησαν τις «ευχές» για τους ιδιοκτήτες που δεν συνειδητοποιούν πόσο είναι ο βασικός μισθός στη χώρα μας.

«Τι να τρώμε, τον τοίχο;» ή «να μείνει ανοίκιαστο για μια ζωή» είναι μόνο 2 από τα σχόλια των ενοικιαστών.

Αν βέβαια κοιτάξει κανείς τα βίντεο που ανεβάζουν οι μεσίτες στα social media για ενοικίαση ή πώληση σπιτιών, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο απελπιστική. Στο κέντρο της Αθήνας, τα σπίτια ενοικιάζονται σε τιμές που κάποτε δίνονταν τα σπίτια στην Εκάλη. Όσο πιο κοντά είσαι σε μετρό και αγορές, τόσο πιο ακριβά θα το πληρώσεις.

Οι Έλληνες παραμένουν δυστυχώς στα πατρικά τους μέχρι τα 30 τους, τη στιγμή που η Ελλάδα πλήττεται από την υπογεννητικότητα. Πώς μπορεί άλλωστε κανείς να κάνει παιδιά αν δεν μπορεί να μείνει μόνος του ή να καλύψει τα έξοδα του μήνα του; Μην αναφερθούμε καν στο πόσα χρήματα χρειάζεται ένα ζευγάρι για να αγοράσει τα απολύτως απαραίτητα από το σούπερ μάρκετ…