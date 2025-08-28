Συμβαίνει τώρα:
Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση συμμορίας που άδειαζε σπίτια σε όλη τη χώρα ενώ οι ένοικοι ήταν μέσα

Συνελήφθησαν 2 μέλη της συμμορίας και αναζητούνται άλλοι 6 - Με ποιον τρόπο χτυπούσαν οι δράστες ακόμα και πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα
Διαρρήκτης
Η στιγμή που ο διαρρήκτης βγαίνει από το σπίτι που μόλις έχει «αδειάσει»

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση της συμμορίας που δεν δίσταζε να μπουκάρει και να κλέβει σπίτια ακόμα κι όταν οι ένοικοι τους βρίσκονταν μέσα σε αυτά, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Οι άνδρες του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ κατάφεραν να βάλουν τέλος στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και να περάσουν χειροπέδες σε 2 άτομα που είχαν διαπράξει 15 κλοπές και διαρρήξεις σε όλη την επικράτεια.

Τα μέλη της συμμορίας 28 και 31 χρόνων αντίστοιχα, που φαίνεται πως είχαν «αδυναμία» στις διαρρήξεις, εντοπίστηκαν στην περιοχή του Ασπροπύργου και συνελήφθησαν ύστερα από καταδίωξη. Λίγη ώρα νωρίτερα είχαν αποπειραθεί να παραβιάσουν ένα σπίτι στις Ερυθρές. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης οι 2 συλληφθέντες προκειμένου να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς, πήραν πυροσβεστήρα και τον εκσφενδόνισαν προς το περιπολικό.  

Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, ταυτοποιήθηκαν άλλα 6 άτομα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κι όλοι τους για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ο τρόπος δράσης

Τα μέλη χρησιμοποιούσαν για τις «επιχειρήσεις» τους ένα αυτοκίνητο το οποίο είχαν εκμισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Στη συνέχεια εντόπιζαν τα σπίτια που θα «χτυπούσαν» και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίαζαν με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων κεντρικές εισόδους και μπαλκονόπορτες και αποκτούσαν πρόσβαση στους χώρους, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι δεν δίσταζαν να μπαίνουν σε σπίτια ακόμη και όταν οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα.

Για να αυξήσουν τη λεία τους έκαναν πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στην ίδια ημέρα. Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων σε σπίτια σε Αττική, Αρκαδία, Κορινθία, Αργολίδα και Κατερίνη.

