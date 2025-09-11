Βίντεο ντοκουμέντα από τον θρασύτατο διαρρήκτη που μπούκαρε μέρα μεσημέρι σε σπίτια στο Νέο Ηράκλειο και το Ίλιον

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση ενός 40χρονου διαρρήκτη ο οποίος εισέβαλε σε σπίτια στο Νέο Ηράκλειο και το Ίλιον φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

O κλέφτης που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές, έμπαινε σε σπίτια στο Νέο Ηράκλειο και το Ίλιον ακόμα και μεσημεριανές ώρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Φορούσε μάσκα και καπέλο, ενώ κρατούσε μια μεγάλη τσάντα προκειμένου να βάζει μέσα σε αυτή τα κλοπιμαία.



Ο 40χρονος έπεσε στα χέρια των διωκτικών αρχών μετά από κλήση που έγινε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης για διάρρηξη που λάμβανε χώρα στην περιοχή του Ίλιον.

Αμέσως στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το δράστη.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του ο διαρρήκτης αντιστάθηκε, απωθώντας και βρίζοντας τους αστυνομικούς, ενώ έδειξε και πλαστή ταυτότητα προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίηση του.