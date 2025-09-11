Ελλάδα

Βίντεο ντοκουμέντα από τον θρασύτατο διαρρήκτη που μπούκαρε μέρα μεσημέρι σε σπίτια στο Νέο Ηράκλειο και το Ίλιον

Κατά την διάρκεια της σύλληψής του επιτέθηκε και έβρισε τους αστυνομικούς ενώ έδειξε και πλαστή ταυτότητα
Διαρρήκτης
Η στιγμή που ο διαρρήκτης μπαίνει ανενόχλητος σε σπίτι

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση ενός  40χρονου διαρρήκτη ο οποίος εισέβαλε σε σπίτια στο Νέο Ηράκλειο και το Ίλιον φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

O κλέφτης που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές, έμπαινε σε σπίτια στο Νέο Ηράκλειο και το Ίλιον ακόμα και μεσημεριανές ώρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Φορούσε μάσκα και καπέλο, ενώ κρατούσε μια μεγάλη τσάντα προκειμένου να βάζει μέσα σε αυτή τα κλοπιμαία.
 
Ο 40χρονος έπεσε στα χέρια των διωκτικών αρχών μετά από κλήση που έγινε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης για διάρρηξη που λάμβανε χώρα στην περιοχή του Ίλιον.

Αμέσως στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το δράστη.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του ο διαρρήκτης αντιστάθηκε, απωθώντας και βρίζοντας τους αστυνομικούς, ενώ έδειξε και πλαστή ταυτότητα προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίηση του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανοίγουν φάκελοι υποθέσεων με παιδιά στην Πάτρα μετά τα πορίσματα Γκότση – Σοκάρει η περίπτωση 6χρονου
Αναπάντητα ερωτήματα δημιουργήθηκαν γύρω από την υπόθεση ενός 6χρονου στην Πάτρα, τον οποίο εντόπισε η γιαγιά του με κρεμάστρα σε επίμαχο σημείο - Το ενδεχόμενο κακοποίησης, η δίκη για παραμέληση και η αθώωση της γιαγιάς
Παιδί
«Για τον θάνατό του υποψιάζομαι την μάνα, την πρώην ή την πεθερά μου» λέει ο πατέρας του 2,5 μηνών βρέφους στη Πάτρα
Διαφορετικές είναι οι περιγραφές των γονιών των 2 παιδιών στην Πάτρα, ως προς το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ του Δεκέμβρη του 2012, στο σπίτι που το βρέφος έκανε εμετό με αίμα πριν ξεψυχήσει 8 μέρες μετά
Σημάδια κακοποίησης
10
Newsit logo
Newsit logo