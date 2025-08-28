Συμβαίνει τώρα:
Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη 28χρονου στα Χανιά για καλλιέργεια κάνναβης – Πάνω από 250.000 ευρώ η λεία

Κάτοχος της φυτείας ένας 41χρονος που επίσης συνελήφθη - Έκλεβαν νερό από τον δήμο για να ποτίζουν τα φυτά τους
Κάνναβη
Τα δενδρύλλια κάνναβης που βρέθηκαν στο οικόπεδο

Στα ίχνη του κατόχου της μεγάλης θητείας, γεμάτης με δενδρύλλια κάνναβης στο Χονδρινιανό φαράγγι στα Χανιά, έφτασαν οι αστυνομικοί. Μετά από επιχείρηση της αστυνομίας που έγινε το πρωί της Τετάρτης (27.08.2025) πιάστηκε τόσο αυτός όσο και ο άνθρωπος που είχε αναλάβει την καλλιέργεια των φυτών.

Αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο, βρήκαν τον 28χρονο εργαζόμενο ο οποίος είχε κατασκηνώσει ανάμεσα στα δενδρύλλια και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 κινητό ενώ σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν και τα 180 δενδρύλλια κάνναβης που έφταναν έως και 2 μέτρα. Όπως αποδείχθηκε, ο 41χρονος κάτοχος της καλλιέργειας έκλεβε νερό από δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για να ποτίζει τα φυτά του.

Βρέθηκαν επίσης καλλιεργητικά εργαλεία, γεωργικά εφόδια, καθώς επίσης διάφορα είδη που χρειάζονταν ο 28χρονος για τη διαμονή του στο σημείο.

Σκηνή
Η σκηνή που είχε στήσει μέσα στο χωράφι ο 28χρονος / astynomia.gr

Σε βίντεο ντοκουμέντο από drone της ΕΛΑΣ φαίνεται η στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν τον 28χρονο και τον κυνηγούν στις πλαγιές για να τον συλλάβουν.

Κατά την προανακριτική έρευνα, ο 28χρονος έδειξε τον 41χρονο ως τον πραγματικό κάτοχο της φυτείας κάνναβης αλλά και ως τον άνθρωπο που τον προσέλαβε για να φροντίζει τα φυτά. Όπως αποκάλυψε, ο 41χρονος για να τον πείσει να αναλάβει την δουλειά, του έταξε πως μετά τη συγκομιδή, θα του έδινε 10.000 ευρώ.

Ο 41χρονος βρέθηκε λίγες ώρες μετά στην περιοχή του Μάλεμε Χανίων και κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, εννιά 9 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και 4 κινητά τηλέφωνα.

Χωράφι
astynomia.gr

Εκτιμάται ότι οι δράστες θα πούλαγαν περίπου 90 κιλά κάνναβης, ενώ το όφελος θα ανέρχονταν στο χρηματικό ποσό των 180.000 έως 270.000 ευρώ.

Ελλάδα
62
