Βίντεο ντοκουμέντο με τον 89χρονο να φεύγει με την καραμπίνα στα χέρια μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού

Καρέ καρέ τα όσα ακολούθησαν μετά τους πυροβολισμούς του 89χρονου άνδρα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό που είχε ως αποτέλεσμα ένας υπάλληλος του οργανισμού φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Όπως θα δείτε στο οπτικό υλικό διάρκειας 28 δευτερολέπτων ο ηλικιωμένος άνδρας αφού έχει μπει στο κατάστημα του ΕΦΚΑ Κεραμεικού στο κέντρο της Αθήνας στη συνέχεια βγαίνει ατάραχος από αυτό και διασχίζει την οδό Κειριάδων. Ο 89χρονος φοράει καπέλο και μια σκουρόχρωμη καπαρντίνα, ενώ στο δεξί του χέρι κρατά κρυμμένη την κοντόκαννη καραμπίνα με την οποία τραυμάτισε αρχικά τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ και στη συνέχεια τους άλλους 4 υπαλλήλους στα δικαστήρια της Λουκάρεως.

Στο επόμενο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνονται οι στιγμές αγωνίας και τρόμου που ακολούθησαν στο σημείο, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον 63χρονο άνδρα που είχε τραυματιστεί στο πόδι.

Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε μιλώντας με τους δικούς ανθρώπους και τους συναδέλφους του φαίνεται να τους είπε τα εξής: «Είμαι σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη, ήρθα στη δουλειά μου και βρέθηκα πυροβολημένος στο πόδι. Ευτυχώς βρίσκομαι εκτός κινδύνου όπως με ενημέρωσαν οι γιατροί».

Φυσίγγια από την επίθεση του 89χρονου στη Λουκάρεως

Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας λίγη ώρα μετά την επίθεση στη Λουκάρεως καθώς εκτός από την κοντόκαννη καραμπίνα φαίνονται τα φυσίγγια που εκτοξεύτηκαν αλλά και αίματα από τους τραυματισμένους υπαλλήλους.

Το χρονικό

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος που, σύμφωνα με την έρευνα, είχε στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή, μετά από εισαγγελική εντολή που εκτέλεσε η αστυνομία.

Όλα ξεκίνησαν στις 10:31, όταν η Άμεση Δράση ενημερώθηκε για ένοπλο περιστατικό, με την πληροφορία ότι ο δράστης είχε ήδη φύγει. Μέσα σε δύο λεπτά έφτασαν αστυνομικοί στο σημείο και έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν τραυματισμένο υπάλληλο, βάζοντάς του τουρνικέ μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Αρχικά, ο δράστης περιγραφόταν ως ηλικιωμένος και ότι έφυγε πεζή. Αμέσως ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις και ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή, ενώ αυξήθηκαν οι έλεγχοι και στα μέσα μεταφοράς, όπως το μετρό.

Ωστόσο, στις 11:17 υπήρξε νέα ειδοποίηση: Ένας ένοπλος μπήκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στη Λουκάρεως. Και από εκείνο το σημείο εκεί είχε ήδη φύγει, αλλά είχαν προηγηθεί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις γυναίκες υπάλληλοι.

Ο άνδρας είχε φτάσει με ταξί στη Λουκάρεως, όπου περπάτησε λίγα μέτρα μέχρι την πλατεία και έφτασε στο Εφετείο. Εκεί μπήκε από είσοδο που δεν υπήρχε ανιχνευτής μετάλλων και δικαστική αστυνομία. Μόλις αντίκρισε τους υπαλλήλους άνοιξε πυρ κατά 4 ατόμων που βρίσκονταν στον γκισέ του Εφετείου στο ισόγειο τραυματίζοντάς τους.

Ο ηλικιωμένος άφησε την καραμπίνα στο σημείο και εξαφανίστηκε εκ νέου.

Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.

Οι αρχές μιλούν για ένα δύσκολο περιστατικό, με δράστη που κινείται μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά σχέδια, με συνεχείς ελέγχους για να περιοριστεί η διαφυγή του.

Προτεραιότητα της αστυνομίας ήταν να προστατευτούν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη συνεχίζονται.

Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, η αρχική ενημέρωση ήταν πως ο δράστης είχε ήδη φύγει από τα σημεία. Επίσης, όσο εξελισσόταν το περιστατικό στο Πρωτοδικείο, επικοινώνησε με την Άμεση Δράση συγγενικό πρόσωπο του δράστη, δίνοντας τα στοιχεία του και αναφέροντας ότι είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα.