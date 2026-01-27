Βιολάντα: «Μακάρι να έφευγα εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου» – Συγκινεί ο σύζυγος της Βασιλικής

«Τα παιδιά μας δεν θα φωνάξουν ξανά μαμά, ήταν μια καλή μάνα και σύζυγος». Με αυτά τα λόγια ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη αποχαιρέτησε την αγαπημένη του γυναίκα και μίλησε για τα όσα τραγικά ζει ο ίδιος και η οικογένειά του τις τελευταίες ώρες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα Τρίκαλα.

«Η γυναίκα μου ήταν αξιόλογη σύζυγος και μάνα, στο μεροκάματο, αγωνίστρια της ζωής, παλέψαμε πάρα πολύ. Πήγανε τζάμπα, πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο και αποδείχθηκε μεροκάματο του τρόμου. Η αυλαία θα πέσει, τα παιδιά μας θα ψάχνουν να βρουν τις μανάδες τους, δεν θα φωνάξουν ξανά μαμά» είπε ο Αποστόλης Σκαμπαρδώνης μιλώντας στο STAR λίγες ώρες μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα.

«Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση να μην ξαναγίνει, να είναι τα τελευταία θύματα μιας τέτοιας τραγωδίας με γυναίκες του μόχθου. Η Βασιλική ήταν μια καλή μάνα και σύζυγος, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο» συνέχισε ο Αποστόλης Σπαμπαρδώνης.

Η Βασιλική αφήνει πίσω της δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 6,5 και 4,5 ετών. Ο σύζυγός της αναφέρθηκε στην απώλεια της Βασιλικής λέγοντας πως: «Έχω δύο ψυχούλες. Πρέπει να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου και αυτό θα κάνω. Εγώ το μόνο που θα ήθελα αν μπορούσα θα ήταν να είχα φύγει εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου».

«Δεν πρόλαβα ξανά να σταθώ στα πόδια μου και με χτύπησε ο Χάρος για δεύτερη φορά. Υπόσχομαι στη μνήμη της γυναίκας μου να σταθώ μητέρα και πατέρας, να γελάω και μέσα μου να κλαίω» κατέληξε ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε χάσει το 2018 τον πατέρα του μετά από χειρουργική επέμβαση και είχε καταγγείλει σε τηλεοπτική εκπομπή γιατρούς για τον θάνατό του.