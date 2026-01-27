Βιολάντα: «Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν βάσει της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας» – Νέα ανακοίνωση της εταιρείας

Διευκρινίσεις για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και των δύο στελεχών της εταιρείας στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της τραγωδίας με τις 5 νεκρές εργάτριες, παρέχει η βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα αργά το βράδυ της Τρίτης (27.01.2026).

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία «Βιολάντα» διευκρινίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, του τεχνικού ασφαλείας και του υπεύθυνου βάρδιας εντάσσεται στην προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία.

«Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση».