Βιολάντα: Ρίχνουν χημικές ουσίες στον χώρο για να «απενεργοποιήσουν» το προπάνιο και να επανεκκινήσουν οι έρευνες στο εργοστάσιο

Με την εκτεταμένη διαρροή προπάνιου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να έχει σταματήσει τις έρευνες στον τόπο του εργατικού δυστυχήματος όπου έχασαν τη ζωή τους 5 γυναίκες, οι ειδικοί κάνουν ότι μπορούν για να τις ξεκινήσουν και πάλι όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Συγκεκριμένα, ειδικοί που δραστηριοποιούνται τις τελευταίες μέρες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» ρίχνουν χημικές ουσίες για να «εξουδετερώσουν» το προπάνιο, έτσι ώστε να επιστρέψουν για να βγάλουν από το έδαφος όλο τον σωλήνα.

Οι έρευνες αναμένεται να επανεκκινήσουν προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Περιφέρειας περιμένουν το «πράσινο φως» για να βάλουν και πάλι μπρος τα μηχανήματα και να σκάψουν βαθύτερα στο σημείο που έχουν εντοπίσει ότι υπάρχει ο σωλήνας που είχε υποστεί τη ζημιά.

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και έγγραφα της Περιφέρειας και της Πολεοδομίας, σχετικά με τις άδειες λειτουργίας και τις οικοδομικές άδειες του εργοστασίου, καθώς διαπιστώθηκε πως στην επιχείρηση υπήρχαν αδήλωτοι χώροι που δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ακόμα ερωτήματα διαμορφώνονται και από πολλές καταγγελίες που είχαν γίνει από τους εργαζόμενους για τις περίεργες μυρωδιές, και τις οποίες οι υπεύθυνοι ασφαλείας φέρονται να αγνόησαν.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026, στοίχησε τη ζωή σε 5 γυναίκες και φαίνεται ότι προκλήθηκε από διαρροή προπάνιου από χαλασμένο σωλήνα.