Βιολάντα: Στις φυλακές Τρικάλων ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, σε κελί με άλλους τρεις κρατούμενους – Τι λένε οι εμπλεκόμενοι δικηγόροι

Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», μετά την σχεδόν πεντάωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που στοίχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες της επιχείρησης. Ο κατηγορούμενος έριξε όλη την ευθύνη στους επιστήμονες που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες, ενώ υποστήριξε ότι εκείνος ενημερώθηκε πολύ καιρό μετά για το θέμα της οσμής.

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» υποστήριξε ότι «λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης, πάρθηκε η χθεσινή απόφαση» για την προφυλάκιση του, ενώ σε αντίθεση με αυτόν ο δικηγόρος των δύο οικογενειών των θυμάτων πιστεύει ότι «η απόφαση είναι απόλυτα σωστή και τεκμηριωμένη».

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας του, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», είδε βίντεο και φωτογραφίες που του έδειξε ο ανακριτής και δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο έπαιζαν ακόμα και τα παιδιά του. «Είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο, μετά την έκρηξη θα σταθώ στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος.

Οι εξηγήσεις του ιδιοκτήτη που «δεν έπεισαν»

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης εμφανίστηκε συντετριμμένος κατά την απολογία του, επιχειρώντας παράλληλα να μεταθέσει ευθύνες σε τρίτους. Ο ίδιος βέβαια δεν τα κατάφερε και προφυλακίστηκε, ενώ βρίσκεται πλέον σε κελί μαζί με άλλους τρεις κρατούμενους.

Αρχικά για το θέμα της οσμής φαίνεται να υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε πολύ αργά. «Διευθύνω μια εταιρεία με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν μπορώ να ασχολούμαι με τεχνικά, ηλεκτρολογικά και μηχανικά μέρη. Για όλα αυτά τα θέματα που λένε και μου καταμαρτυρούν υπάρχουν επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους και έχουν βγει άδειες», είπε κατά πληροφορίες.

Επίσης στην απολογία του στον ανακριτή, φέρεται να υποστήριξε ότι οι δεξαμενές ήταν δηλωμένες όπως και ο εξοπλισμός και λειτουργούσαν κανονικά. Υποστήριξε επίσης ότι δεν υπήρχε καμία πληροφορία σε γνώση του για διαρροή υγραερίου και ότι δεν έγινε καμία απόπειρα συγκάλυψης από πλευρά του. Ισχυρίστηκε ακόμα ότι δεν γνώριζε και δεν του ζητήθηκε διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας.

Για να πείσει επίσης κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι άφηνε ακόμα και τα παιδιά του να παίζουν στον χώρο προσπαθώντας να αποδείξει ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε κάποιος κίνδυνος.

Τι λέει ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

«Είναι προφανές ότι λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης, πάρθηκε η χθεσινή απόφαση» ανέφερε σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη, κ. Νίκος Αλεξίου.

Ο κ. Νίκος Αλεξίου μιλώντας στο ραδιόφωνο των Τρικάλων «Ζυγός» υποστήριξε ότι η κρίση περί προσωρινής κράτησης δεν στοιχειοθετείται από τα στοιχεία, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη δημόσια πίεση. «Δεν συγκροτούνταν καμία προϋπόθεση που θα δικαιολογούσε την προσωρινή του κράτηση, πλην μόνο μίας και βασικότερης. Δεν είναι άλλη από τη δημόσια πίεση» ανέφερε αρχικά.

«Η διερεύνηση της υποθέσεως και η απόδοση των ευθυνών σε όσους τις έχουν, αποτελεί από την πρώτη στιγμή βούληση και του ιδιοκτήτη. Η δικαίωση των ανθρώπων πρέπει να είναι άμεση, και είναι κάτι το οποίο θα λάβει χώρα και με την πρόοδο των ερευνών, και με την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό συμβάν», υποστήριξες ο δικηγόρος.

Τόνισε, ότι η υπεράσπιση θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να αμφισβητήσει την απόφαση και να επιδιώξει την άρση της προσωρινής κράτησης. «Προφανώς θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα δικαιώματα. Αντί να υπάρχει ηρεμία που θα επιτρέψει τον καλό τρόπο της διερεύνησης των συνθηκών, υπάρχει μία βεβιασμένη ενέργεια να ικανοποιηθεί ένα περίεργο κοινό αίσθημα, το οποίο τελικά θα έρθει και εκείνο αντιμέτωπο, με ίσως κάποια λάθη αυτής της βεβιασμένης διαδικασίας».

Ο κ. Αλεξίου επεσήμανε πως ο εντολέας του δεν έπρεπε να κριθεί προσωρινά κρατούμενος. «Ο ιδιοκτήτης είχε αντιληφθεί τα θέματα της πιέσεως της κοινής γνώμης, ζει στην ίδια κοινωνία με εμάς. Είχε κάνει εσωτερικές διεργασίες αναφορικά με τα δικά του ζητήματα σε κάποια λειτουργικά θέματα, τα οποία όμως, δεν ήταν αυτά που θα δικαιολογούσαν την προσωρινή του κράτηση, αλλά και την κρίση του ενδεχόμενου δόλου».

Τέλος ανέφερε πως «δεν μπορούμε να συζητάμε για ενδεχόμενο δόλο σε έναν άνθρωπο, που είναι καθημερινά ο ίδιος, τα παιδιά του, οι συγγενείς του, και οι εργαζόμενοί του εντός της επιχείρησης. Δεν γίνεται να λέμε ότι είχε ενδεχόμενο δόλο να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό περιβάλλον στις εγκαταστάσεις».

Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων της τραγωδίας

«Η απόφαση είναι απόλυτα σωστή και τεκμηριωμένη. Όσα παρουσιάστηκαν προκύπτουν από έγγραφα και εκθέσεις. Συνεπώς, ο άνθρωπος αυτός τα είχε όλα σκεφθεί, σχεδιάσει, τα γνώριζε και με τον τρόπο αυτό οργάνωσε όλες αυτές τις παρατυπίες που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή» ήταν το αρχικό σχόλιο του δικηγόρου των δύο οικογενειών των θυμάτων κ. Πατούνα.

Σχετικά με τον ισχυρισμό του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» πως στο εργοστάσιο ήταν η οικογένεια και τα παιδιά του και πως άλλοι ήταν οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, απάντησε πως: «Εδώ έχουμε μια προσφορά του Ιουλίου 2025 που περιγράφονται οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν σχετικά με τον χαλύβδινο αγωγό του αερίου, όπως επίσης και με τις δεξαμενές.

Η προσφορά αυτή περιγράφει γιατί θα έπρεπε να έχουν γίνει όλες αυτές οι εργασίες στις εγκαταστάσεις, περιγράφει επίσης τον τρόπο που θα γίνουν, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και φυσικά το ποσό που θα δοθεί. Επειδή αναφέρεται ρητά στον χαλύβδινο σωλήνα και πως πρέπει να επιδιορθωθεί, προφανώς είχαν σκάψει και είχαν δει ότι ο σωλήνας αυτός έχρηζε οπωσδήποτε αντικατάστασης. Απέρριψε την προσφορά αυτή για καθαρά οικονομικούς λόγους και οδηγηθήκαμε εδώ.

Όλα τα γνώριζε, όλα τα σχεδίασε, είναι ένας άνθρωπος που λειτουργούσε με τρόπο ιδιαίτερα συγκεντρωτικό και υπάρχουν και παρατυπίες στην επιχείρηση αυτή. Εχω ακούσει και για τις άλλες δύο επιχειρήσεις του ότι και εκείνες είχαν παράνομες κινήσεις».

Ακόμα εκείνος πρόσθεσε οτι «θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Στις 19 Ιανουαρίου 2025 είχε δοθεί προσωρινή άδεια στην επιχείρηση να μετατοπίσει κατά δύο μέτρα τις δεξαμενές και με τον τρόπο αυτό θα αποκαλύπτονταν ο σάπιος σωλήνας ο οποίος θα αντικαθίσταντο και δεν θα γινόταν το τρομερό ατύχημα.

Δεκατρελίς μήνες αργότερα, έρχονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι της διέυθυνσης Ανάπτυξης των Τρικάλων και με δύο-τρεις λέξεις κάνουν κάποια δήθεν αυτοψία και διαπιστώνουν ότι όλα έχουν καλώς και πως αυτές οι δεξαμενές που έπρεπε να μετακινηθούν , τώρα ξαφνικά δεν χρειάζεται. Χωρίς να δικαιολογούν, απλά αναφέρουν ότι όλα είναι σύννομα. Αυτοί οι άνθρωποι γνωμάτευσαν ψευδώς και ευθύνονται φυσικά εξίσου για το δυστύχημα με όλους τους υπόλοιπους».