Βιολάντα: Συγκλονίζει η μαρτυρία τραυματία από την έκρηξη – «Xάθηκαν όλα σε λίγα δευτερόλεπτα, έκανα τον σταυρό μου όταν βγήκα από το εργοστάσιο»

Συγκλονίζει η μαρτυρία του 30χρονου Ηλία, που κατάφερε να βγει ζωντανός από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, στις 03:55 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2025 και περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις στιγμές τρόμου μέσα στο κτίριο.

Οι εικόνες που περιγράφει μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο παραπέμπουν σε σκηνές πολέμου: φωτιά, καπνός, σκοτάδι, κραυγές και πανικός, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που έμοιαζαν με αιωνιότητα.

Ο Ηλίας, ένας από τους εργαζόμενους που τραυματίστηκαν, προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πώς κατάφερε να σωθεί. Όπως εξηγεί στο newsit.gr, τη στιγμή της έκρηξης όλοι βρίσκονταν στον ίδιο όροφο και εργάζονταν κανονικά, διαψεύδοντας πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ότι κάποιοι βρίσκονταν σε χώρο για διάλειμμα. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου, μια πύρινη φλόγα εξαπλώθηκε, το φως χάθηκε και το εργοστάσιο βυθίστηκε στο απόλυτο σκοτάδι.

«Όταν βγήκα από το εργοστάσιο έκανα τον σταυρό μου», λέει o 30χρονος Ηλίας που κατάφερε και βγήκε ζωντανός από την φονική έκρηξη.

«Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, έχω χτυπήσει, περισσότερο είναι το ψυχολογικό. Βρισκόμασταν όλοι στον ίδιο όροφο, εκείνη την στιγμή όλοι δουλεύαμε, αυτά που λένε ότι κάποιοι βρισκόμασταν σε διάλειμμα δεν ισχύει. Με το που έγινε η έκρηξη, είδα μια φλόγα να εξαπλώνεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου σε όλο τον χώρο, οι πέντε άτυχες γυναίκες ήταν ακριβώς στο σημείο της έκρηξης, δεν μπορούσα να δω πού βρίσκονται γιατί υπήρχε παντού σκοτάδι», τονίζει.

«Δεν μπορώ να σκέφτομαι το πώς κατάφερα και βγήκα, έπεφταν φλεγόμενα πάνελ δεξιά και αριστερά μου, αυτό που θυμάμαι είναι ότι κάποια στιγμή έπεσα και όταν κατάφερα και σηκώθηκα βγήκα από το εργοστάσιο και έκανα τον σταυρό μου, χάθηκαν όλα σε λίγα δευτερόλεπτα», λέει συγκινημένος.

Η μαρτυρία του 30χρονου Ηλία αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πίσω από τους αριθμούς και τις ανακοινώσεις, υπάρχουν άνθρωποι που είδαν τον θάνατο κατάματα και κουβαλούν για πάντα τις εικόνες εκείνης της νύχτας.

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Την ίδια στιγμή, οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν τον εφιάλτη αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας και θυμίζουν πως πίσω από τα γεγονότα υπάρχουν ζωές που άλλαξαν για πάντα.