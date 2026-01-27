Ελλάδα

Βιολάντα: Τριήμερο δημοτικό πένθος στα Τρίκαλα για τις 5 νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο

Το τριήμερο δημοτικό πένθος σημαίνει ότι θα κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά κτίρια, ματαιώνονται όλες οι προγραμματισμένες δημοτικές εκδηλώσεις και θα παραστούν εκπρόσωποι του δημοτικού συμβουλίου στις κηδείες των θυμάτων
Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Καπνός στα συντρίμμια του εργοστασίου / REUTERS/Stringer

Τριήμερο δημοτικό πένθος ανακοίνωσε ο δήμος Τρικκαίων για τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.1.26). 

Το τριήμερο δημοτικό πένθος στα Τρίκαλα σημαίνει ότι θα κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και τα δημοτικά κτίρια, ματαιώνονται όλες οι προγραμματισμένες δημοτικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του πένθους και θα παραστούν εκπρόσωποι του δημοτικού συμβουλίου και θα κατατεθούν εκ μέρους του δήμου στεφάνια στις κηδείες των θυμάτων.

«Με βαθύτατη οδύνη, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων αποδέχθηκε την εισήγηση του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά και κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος στον Δήμο Τρικκαίων. Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, μία ημερολογιακή ημέρα μετά την τραγωδία με τον αδόκητο θάνατο πέντε εργαζομένων σε εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων, έχοντας ακυρώσει προγραμματισμένη διά ζώσης συνεδρίαση λόγω της τραγωδίας, πραγματοποίησε διά περιφοράς συνεδρίαση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η τραγωδία έχει συγκλονίσει το σύνολο των συμπολιτών μας και έχει προκαλέσει έντονα αισθήματα θλίψης και συλλογικού πένθους, υπενθυμίζοντας με τον πλέον οδυνηρό τρόπο τη θεμελιώδη αξία της ανθρώπινης ζωής», τόνισε ο δήμαρχος.

«Παράλληλα, συνέχισε, επανήλθε «με τον πλέον επώδυνο τρόπο στο προσκήνιο η σημασία της πρόληψης και της αυστηρής τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής». Ετσι, ο Δήμος Τρικκαίων, ως θεσμικός εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας, οφείλει να εκφράσει έμπρακτα τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και να αποδώσει τον προσήκοντα φόρο τιμής στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα».

