Βόλος: 22 μήνες φυλακή για 54χρονο που χτύπησε την γυναίκα του επειδή δεν του έδινε το κινητό της να το ελέγξει

Στη φυλακή οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2/26) από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 54χρονος που φέρεται να χτύπησε την 50χρονη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε το κινητό της για έλεγχο και όταν τελικά κατάφερε να της το πάρει, το πέταξε μέσα στο πλυντήριο.

Το περιστατικό έγινε στο σπίτι όπου μένουν μαζί στον Βόλο, το βράδυ της Πέμπτης (12/2/26). Ο 54χρονος είχε μόλις γυρίσει από το καφενείο και είδε την σύντροφό του με προκλητική, κατά τον ίδιο αμφίεση. Αμέσως άρχισε να την βρίζει και να την κατηγορεί ότι τον απάτησε όσο εκείνος έλειπε και αποπειράθηκε να της πάρει το κινητό.

Σύμφωνα με το gegonota.news, σε μια προσπάθεια να πάρει το κινητό από τα χέρια της συζύγου του, την χτύπησε με δύναμη στο πρόσωπο και την δάγκωσε στην παλάμη του χεριού της. Όταν τελικά κατάφερε να το αποσπάσει, το πέταξε μέσα στο πλυντήριο.

Η 50χρονη κάλεσε την αστυνομία και ο σύζυγός της συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή παράνομη βία. Ενώπιον του δικαστηρίου, η ίδια κατέθεσε πως, όταν ο σύζυγός της μπήκε στο σπίτι, εκείνη ετοιμαζόταν να μπει στο μπάνιο.

Η ίδια ανέφερε πως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο περιστατικό στο σπίτι, ενώ συχνά την βρίζει χυδαία και την χτυπά. Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, έγινε γνωστό πως, ο 54χρονος έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη άλλες δύο φορές για παρόμοιες πράξεις.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών χωρίς αναστολή, στέλνοντάς τον στην φυλακή.