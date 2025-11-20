Βόλος: Φώναζε πως είναι επιβάτης από τα Τέμπη και απειλούσε να πέσει στο κενό λόγω χρεών

Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/11/25) στη ΔΟΥ Βόλου, όταν ένας 43χρονος άνδρας με οικονομικά χρέη, έφτασε σε σημείο να απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από τον πρώτο όροφο του κτιρίου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήταν στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με το thenewspaper, ο άνδρας στο Βόλο φώναζε ότι ήταν επιβάτης της μοιραίας αμαξοστοιχίας στα Τέμπη και τους τελευταίους τρεις μήνες ταλαιπωρείται από τη γραφειοκρατία, προσπαθώντας να ολοκληρώσει τη διαδικασία διαγραφής των χρεών του, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση για τους επιζώντες του δυστυχήματος.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο 43χρονος από το πρωί περιφερόταν στα γραφεία του 5ου και του 1ου ορόφου, αναζητώντας λύση.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, εμφανώς φορτισμένος, βγήκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, ανέβασε το πόδι στα κάγκελα και άρχισε να φωνάζει ότι «δεν αντέχει άλλο» και πως «μόνο έτσι θα τελειώσει η ταλαιπωρία». Υπάλληλοι και πολίτες που βρίσκονταν στο κτίριο πανικοβλήθηκαν και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έφτασαν περιπολικά της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αστυνομικοί άρχισαν διαπραγμάτευση μαζί του, προσπαθώντας να τον καθησυχάσουν και να τον απομακρύνουν από το σημείο. Η αγωνία κράτησε περίπου μία ώρα, με την περιοχή να έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

Τελικά, ο 43χρονος πείστηκε να κατέβει από το μπαλκόνι και παραλήφθηκε από αστυνομικούς, οι οποίοι τον οδήγησαν με περιπολικό για περαιτέρω αξιολόγηση και υποστήριξη.