Βόλος: Καταιγίδα, άνεμοι και χαμηλή ορατότητα «έριξαν» στα βράχια το σκάφος του λιμενικού, λέει ο κυβερνήτης

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι οι έντονες καιρικές συνθήκες ήταν αυτές που τον δυσκόλεψαν με αποτέλεσμα να γίνει το ατύχημα
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος πάνω σε βράχια στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025
Σκάφος του Λιμενικού Σώματος πάνω σε βράχια στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Οι έντονα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πολύ χαμηλή ορατότητα λόγω καταιγίδας– ήταν, σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη, η αιτία της προσάραξης του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού 615 στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (7/12/2025).

Το σκάφος επέστρεφε από περιπολία στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ποσειδών» όταν σημειώθηκε το περιστατικό στον Βόλο με τους ανέμους να πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ και η καταιγίδα να κάνει την δουλειά του χειριστή του σκάφους ακόμα πιο δύσκολη.

Μετά το συμβάν αι εφόσον επιβεβαιώθηκε ότι δεν είχε τραυματιστεί κανένα μέλος το πληρώματος, ακολούθησε αλκοολομέτρηση στα τέσσερα μέλη του, με αρνητικά αποτελέσματα.

Ο κυβερνήτης συνελήφθη και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελέως.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το σκάφος ανελκύστηκε.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου διενεργεί προανάκριση και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

