Βόλος: Μοναχός έπεσε σε χαράδρα και δεν τον αναζήτησε κανείς – Θρίλερ με τη διάσωσή του

Τυχερός στάθηκε ένας 41χρονος μοναχός από τον Βόλο ο οποίος κατάφερε να παραμείνει ζωντανός για 72 ώρες μέσα σε χαράδρα, παρότι ήταν σοβαρά τραυματισμένος στο πόδι, στην περιοχή «Βαθύρεμα», μεταξύ Κλήματος Φυτόκου στη Νέα Ιωνία και Μακρινίτσας.

Κοντά στον Βόλο, η χαράδρα στην οποία έπεσε ο μοναχός, ενώ περπατούσε και τραυματίστηκε, είναι εξαιρετικά δύσβατη και η πρόσβαση σε αυτήν ιδιαίτερα δύσκολη, ακόμη και για έμπειρους περιπατητές με τον ίδιο να φωνάζει από τον πόνο χωρίς να τον ακούει κανείς.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, για καλή του τύχη, το απόγευμα της Παρασκευής (24/4/2026) πεζοπόροι βρέθηκαν κοντά στο σημείο και άκουσαν τις απεγνωσμένες φωνές του. Αρχικά δεν μπορούσαν να εντοπίσουν από πού προέρχονταν, όμως ακολουθώντας τον ήχο κατάφεραν να πλησιάσουν. και έφτασαν στη σπηλιά όπου είχε συρθεί για να προστατευτεί. Μπροστά τους βρισκόταν ο 41χρονος, σοβαρά τραυματισμένος, να ουρλιάζει από τους πόνους και να ζητά βοήθεια.

Μέσω του 112 ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και σήμανε συναγερμός. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, με επικεφαλής τον διοικητή Ευάγγελο Καραμήντζα, καθώς και η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική, καθώς το σημείο ήταν δυσπρόσιτο, με απότομες κλίσεις και περιορισμένη ορατότητα, γεγονός που δυσχέραινε τον συντονισμό των δυνάμεων και αύξανε τον κίνδυνο για όλους τους εμπλεκόμενους.

Το αίσιο τέλος ήρθε στις 21:40 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 41χρονος μοναχός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, εξαντλημένος, αφυδατωμένος και με σοβαρό τραύμα στο πόδι, αλλά εκτός άμεσου κινδύνου για τη ζωή του.

Επικίνδυνο σημείο αλλά τα κατάφερε

Τα απότομα βράχια, η πυκνή βλάστηση και η πλήρης απουσία οποιουδήποτε μονοπατιού εγκλώβισαντον τραυματία, χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής. Οι ώρες περνούσαν βασανιστικά, με τον ίδιο να παλεύει να διατηρήσει τις αισθήσεις του μέσα σε αντίξοες συνθήκες, εκτεθειμένος στο κρύο της νύχτας, την υγρασία και την απόλυτη σιωπή του τοπίου.

Παράλληλα, η εξάντληση και η έλλειψη τροφής τον οδηγούσαν στα όριά του, ενώ η παραμικρή κίνηση προκαλούσε οξύ πόνο στο τραυματισμένο του πόδι.

Έπινε νερό από τη σπηλιά για να κρατηθεί στη ζωή

Τρομαγμένος και εξουθενωμένος σωματικά και ψυχικά από τους πόνους, ο 41χρονος ανέφερε στους πυροσβέστες ότι κατάγεται από τον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζε καλά την περιοχή. Έτσι, μόλις τραυματίστηκε και έπεσε στη χαράδρα, κατάφερε με υπεράνθρωπη προσπάθεια να συρθεί σε μια κοντινή σπηλιά, στην οποία υπάρχει νερό. Εκεί παρέμεινε για περίπου 72 ώρες, πίνοντας μικρές ποσότητες νερού για να αποφύγει την αφυδάτωση και προσπαθώντας να μείνει ξύπνιος, ώστε να μην χάσει τις αισθήσεις του.

Για την προσέγγιση και τον απεγκλωβισμό του, οι πυροσβέστες χρειάστηκαν τη βοήθεια των πεζοπόρων, οι οποίοι γνώριζαν ακριβώς το σημείο. Εννέα πυροσβέστες, μαζί με τον κ. Καραμήντζα και έναν διασώστη του ΕΚΑΒ, έφτασαν στη σπηλιά και με φορείο μετέφεραν τον τραυματία για αρκετά μέτρα πεζή, διασχίζοντας δύσβατο και επικίνδυνο έδαφος, όπου κάθε βήμα απαιτούσε προσοχή και συντονισμό, καθώς το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσεγγίσει τη χαράδρα.