Βόλος: Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στα Πλατανίδια – Ήταν δεμένο το ρύγχος του

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το νεκρό δελφίνι που βρέθηκε σε παραλία
δελφίνι
Photo / gegonota.news

Άλλο ένα σοκαριστικό περιστατικό με νεκρό δελφίνι σημειώθηκε σε παραλία του Βόλου. Το άτυχο ζώο βρέθηκε σήμερα στα Πλατανίδια, στην παραλία Λωτός.

Το νεαρό δελφίνι, που εντοπίστηκε από κατοίκους και περαστικούς, έφερε σοβαρά τραύματα από προπέλα στη δεξιά πλευρά του σώματός του.

Η σορός του ήταν ήδη σε προχωρημένη σήψη, έχει αποσυντεθεί μερικώς και φέρει και τραύματα ενώ εντύπωση προκαλεί το δεμένο ρύγχος από υλικό που παραπέμπει σε σάπιο σχοινί, αναφέρει το gegonota.news.

δελφίνι
Photo / gegonota.news
δελφίνι
Photo / gegonota.news

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ρύγχος του ήταν δεμένο με υλικό που μοιάζει με παλιό, φθαρμένο σχοινί, στοιχείο που ενισχύει τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

