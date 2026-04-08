Βόλος: Συνελήφθη 40χρονος που παρενόχλησε 17χρονη σε δρομολόγιο του ΚΤΕΛ

Ένα ανατριχιαστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε δρομολόγιο ΚΤΕΛ προς τον Βόλο, αφού 40χρονος με καταγωγή από το Νεπάλ, κατηγορείται για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 17χρονης ανήλικης.

Σύμφωνα με στοιχεία του thenewspaper.gr , το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα (7/4/2026) σε δρομολόγιο ΚΤΕΛ από την Αθήνα προς τον Βόλο. Ο κατηγορούμενος φέρεται, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όπως κατήγγειλε η 17χρονη, να της χάιδεψε το πόδι πάνω από το γόνατο.

Η ανήλικη ενημέρωσε άμεσα τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου μόλις το όχημα έφτασε στον τερματικό σταθμό, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για αύριο (9/4/2026) , προκειμένου να κληθεί και να παραστεί μεταφραστής ινδικής γλώσσας (Hindi), ώστε να διασφαλιστεί η ορθή προετοιμασία της απολογίας του κατηγορουμένου και η πλήρης κατανόηση της διαδικασίας.