Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης, έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid και χαμηλό οξυγόνο
Αστυνομικοί στα Βορίζια
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Δεν έχει τέλος η ένταση στα Βορίζια του Ηρακλείου στη «σκιά» του αιματοκυλίσματος της 1ης Νοεμβρίου όπου δύο άτομα έπεσαν νεκρά από πυροβολισμούς.

Μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου και το περιστατικό με τους πυροβολισμούς οι σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών να παραμένουν τεταμένες.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών πριν 2,5 μήνες.

Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης, έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ με Covid και χαμηλό οξυγόνο. Η μητέρα, πάλι, οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

