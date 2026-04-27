Βούλα: Έπαιρναν χρήματα για να παρκάρουν αυτοκίνητα σε δρόμους και πεζοδρόμια – 4 συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Μία ιδιαίτερη κομπίνα είχαν στήσει στη Βούλα για να βγάζουν χρήματα, καθώς πάρκαραν αυτοκίνητα έναντι πάντα αμοιβής, στον… δρόμο!

Για την υπόθεση στη Βούλα, έχουν συλληφθεί 4 άτομα, οι 3 «παρκαδόροι» και ο προσωρινά υπεύθυνος του μαγαζιού.

Όσον αφορά το κόλπο που είχαν στήσει, έβγαζαν χρήματα από πελάτες του μαγαζιού, που τους εμπιστεύονταν τα αυτοκίνητά τους, πάντα με το αζημίωτο. Τότε, οι άνδρες τα έπαιρναν, και αφήνοντας ένα απόκομμα στο παρμπρίζ, τα πάρκαραν σε δρόμους και πεζοδρόμια και φυσικά για αυτά δεν έκοβαν κάποια απόδειξη.

Οι 3 από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25, 28 και 29 ετών παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, έδιναν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τα έβαζαν στο παρμπρίζ των αυτοκινήτων και αντί για κάποιον χώρο στάθμευσης, τα πάρκαραν σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, όταν έφευγαν από το μαγαζί, πλήρωναν κανονικά για το πάρκινγκ και χωρίς απόδειξη, έπαιρναν τα κλειδιά και τα αυτοκίνητά τους.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Η ΕΛΑΣ, εντόπισε τους απατεώνες, κατά τη διάρκεια εξόρμησης από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στην περιοχή της Βούλας, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, απογευματινές ώρες χτες (26-4-2026).