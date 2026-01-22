Ελλάδα

Βούλα: Επιτήδειοι έκαναν πλιάτσικο τη στιγμή που χτύπαγε η κακοκαιρία – Άρπαξαν πλαστικά από αυτοκίνητο

Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου καταγγέλλει πως οι άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν τις συνθήκες ώστε να βγάλουν χρήματα
Περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Τη στιγμή που συμπολίτες μας έδιναν μάχη με τις πλημμύρες και τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) κάποιοι επιτήδειοι στη Βούλα βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, κάνοντας πλιάτσικο.

Κάτοικος της Βούλας, μίλησε στο Newsroom τoυ Ertnews, καταγγέλλοντας πως έπεσε θύμα πλιάτσικου τη στιγμή η κακοκαιρία χτύπαγε αλύπητα την περιοχή με σφοδρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με την ίδια, άγνωστοι αφαίρεσαν με κάθε προσοχή τα πλαστικά του αυτοκινήτου της και από τις 2 πλευρές.

Μάλιστα οι δράστες είχαν τον χρόνο να κάνουν «καθαρή δουλειά» και έτσι δεν έσπασαν κανένα εξάρτημα. Εκμεταλλεύτηκαν προς όφελός τους και πλήρως την κακοκαιρία που γονάτιζε τις γύρω περιοχές καθώς οι περισσότεροι πολίτες είχαν βρει από νωρίς καταφύγιο στο σπίτι τους, ακολουθώντας τις συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό των μετακινήσεων.

Η ίδια καταγγέλλει πως δεν υπάρχει περίπτωση τα πλαστικά να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, μιας και στον δρόμο που είχε παρκάρει το αυτοκίνητο δεν σημειώθηκαν πλημμύρες.

«Ενώ κάποιοι άνθρωποι βγήκαν για να βοηθήσουν για την κακοκαιρία, κάποιοι άλλοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανείς στους δρόμους και έτσι προέβησαν σε αυτήν την αποτρόπαια πράξη. Παρκάραμε το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι μας όπου δεν υπήρχε νεροποντή ούτε με πλημμύρες. Το πρωί καταλάβαμε ότι έλειπαν τα πλαστικά και από τις 2 πλευρές, τα έβγαλαν με προσοχή γιατί δεν είχαν σπάσει», κατήγγειλε στον αέρα της εκπομπής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
112
77
74
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αυτοθυσία μαθητών στη Νέα Μάκρη: Μπήκαν σε φλεγόμενο διαμέρισμα και έσωσαν ζευγάρι ηλικιωμένων
Τρεις μαθητές βοήθησαν την ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ οι άλλοι δύο σήκωσαν και μετέφεραν τον άνδρα, ο οποίος αδυνατούσε να κινηθεί μόνος του, καθώς το δωμάτιο ήταν γεμάτο καπνό
Κάποιοι από τους μαθητές που έδωσαν τοι ηλικιωμένο ζευγάαρι
«Οι πέτρες έρχονταν με δύναμη και την χτυπούσαν», λέει ο άνθρωπος που έσωσε την γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα
Viral μέσα, σε μια στιγμή, έγινε το βίντεο με την παράσυρση της γυναίκας, λίγα μέτρα πιο μακριά από το σημείο όπου ξεψύχησε η 56χρονη - Η περιγραφή του ανθρώπου που την έσωσε από τον χείμαρρο και το βίντεο ντοκουμέντο
Πλημμυρισμένος δρόμος 5
Βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές απεγκλωβισμού της 56χρονης που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Άνω Γλυφάδα
Στο βίντεο φαίνονται πυροσβέστες και κάτοικοι να περικυκλώνουν το μοιραίο αυτοκίνητο, προσπαθώντας να βρουν τρόπο να απεγκλωβίσουν την γυναίκα, τη στιγμή που τα ορμητικά νερά τους χτυπούν με μανία
Η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
29
Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία στον Ωρωπό - Μηχανήματα επιχειρούν να ανοίξουν τους δρόμους
Η κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους και σήμερα είναι κλειστοί από τις πέτρες και τα φερτά υλικά
Κακοκαιρία στον Ωρωπό
Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: Το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε και υπογειοποιήθηκε και ο ρόλος του στις χθεσινές φονικές πλημμύρες
«Στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα με την έντονη πολεοδομική ανάπτυξη, το ρέμα υπέστη εκτεταμένες ανθρώπινες επεμβάσεις» γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς
Πέτρες, χώματα και φερτά υλικά στη Γλυφάδα 13
Newsit logo
Newsit logo