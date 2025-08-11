Ελλάδα

Βουλιαγμένη: Νεκρή η γυναίκα που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδώνος τα ξημερώματα

Το αυτοκίνητο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια σε δέντρο
Αυτοκίνητο

Μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, περίπου στις 03:30, ΙΧ που κινείτο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Bάρκιζα εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια σε δέντρο.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα. Η οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο όπου κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

