Βουλιαγμένη: «Ο μικρός μας ο πιλότος και δύτης χάθηκε» τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας του 34χρονου

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που το απόγευμα της Κυριακής (22.03.2026) μαζί με ένα φίλο του πήγαν στα λιμανάκια Βουλιαγμένης. Ωστόσο κάποια στιγμή ο 34χρονος δεν επέστρεψε στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού και διασώστες, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν και εξειδικευμένοι δύτες.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να μπορεί να αποκλειστεί κάποιο σενάριο, είτε αυτό αφορά πιθανή τεχνική δυσλειτουργία είτε αιφνίδια αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της κατάδυσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο, στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένη, όπου το ανάγλυφο του βυθού και το μεγάλο βάθος καθιστούν την κατάδυση απαιτητική ακόμη και για έμπειρους δύτες.

Η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή στη Βουλιαγμένη, αποχαιρετά το γιο της με μία ανάρτηση της στα μέσα κοινωνική δικτύωσης και πλήθος φίλων και συγγενών της εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια. «Το παιδί μας, ο μικρός μας χάθηκε, έφυγε, πάει…» απάντησε σε ένα φίλο της που ήθελε να μάθει τι έχει συμβεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση της μητέρας του

Μάλιστα, με μία αναδημοσίευσή ανάρτησης η μητέρα του 34xχρουνου δύτη θέλει να αναδείξει τις γνώσεις που έχει ο γιο της αλλά και να δώσει μια έμμεση απάντηση στα σενάρια που ακούγονται.

«Διαβάζω και ακούω διάφορα για το τραγικό συμβάν που έγινε με τον δύτη που χάθηκε στα λιμανάκια Βουλιαγμένης. Ο άνθρωπος δεν ήταν απλός ένας δύτης ήταν εκπαιδευτής με άψογη τεχνική και εμπειρία. Ήταν πιλότος (κυβερνήτης) στο επάγγελμα όπως ήμουν και εγώ, έχω κάνει εκπαίδευση simulator μαζί του στα airbus όπως και καταδύσεις επίσης μαζί του, ήταν άψογος και πειθαρχημένος στα πάντα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Η κατάδυση του ήταν με σύστημα κλειστού κυκλώματος (Closed Circuit Rebreather – CCR) είναι μια προηγμένη μέθοδος κατάδυσης που χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, γνωστό ως αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος (rebreather). Σε αντίθεση με το παραδοσιακό αυτόνομο καταδυτικό σύστημα ανοικτού κυκλώματος (SCUBA), το οποίο απελευθερώνει τις αναπνοές του δύτη στο νερό, το κλειστό κύκλωμα ανακυκλώνει το εκπνεόμενο.

Σαν εκπαιδευτής και δύτης βουτάω 26 χρόνια στο σημείο ( πηγάδι) και με αυτόνομη και με ελεύθερη κατάδυση. Δεν μπορώ να πω τι έχει γίνει ,γιατί πολύ απλά μπορεί να έχουν συμβεί χιλιάδες πράγματα ,όπως και σε μια πτήση …που έχουν συμβεί αρκετά περιστατικά …( Και όλοι μετά έχουν άποψη και γνώμη ).

Παρακαλώ σεβασμός στον νέο άνθρωπο να βρεθεί η σορός του και να τιμηθεί όπως πρέπει.

ΥΓ: Ο κάθε άσχετος και άσχετη να μην εκφέρουν άποψη γιατί είναι προσβολή στο παλικάρι ..ας κάτσουν στη tv και το νετφλιξ και να φάνε τα σουβλάκια τους και τις πίτσες τους και ας αφήσουν τα σχόλια …» αναφέρει ο κ. Δρόσος σε ανάρτηση του στο Facebook.

Φως για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του δύτη αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και η εξέταση του καταδυτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε τη μοιραία στιγμή.

Ο 34χρονος πιλότος ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσαν οι βόλτες, οι μηχανές, ο αέρας αλλά και οι καταδύσεις . Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τον γνώριζαν, από παιδί ήθελε να γίνει πιλότος και ακολούθησε αυτό το όνειρο με συνέπεια. Σπούδασε σε σχολή πιλότων στο εξωτερικό, όπου ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του και έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο της αεροπορίας. Στη συνέχεια εντάχθηκε σε αεροπορική εταιρεία, εξελισσόμενος σταδιακά και αποκτώντας σημαντική εμπειρία πτήσεων.

Με τα χρόνια, κατάφερε να φτάσει σε υψηλό επίπεδο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα κυβερνήτη, κάτι που αποδεικνύει τόσο την ικανότητά του όσο και την εμπιστοσύνη που του είχαν οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάστηκε. Παράλληλα με την αεροπορία, η θάλασσα αποτελούσε για εκείνον μια δεύτερη αγάπη. Ο 34χρονος δύτης ασχολούνταν συστηματικά με τις καταδύσεις, αφιερώνοντας πολύ χρόνο και αποκτώντας εμπειρία ακόμη και σε απαιτητικά σημεία όπως και σε αυτό στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Δεν ήταν αρχάριος, αλλά γνώριζε καλά τις ιδιαιτερότητες των καταδυτικών περιοχών που επέλεγε.

Μια ακόμη μεγάλη του αγάπη ήταν οι μηχανές. Του άρεσε να παρακολουθεί αγώνες, να ασχολείται με τον κόσμο των δύο τροχών και να πραγματοποιεί ταξίδια με τη μηχανή του όπως αναφέρουν και οι φίλοι του.