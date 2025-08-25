Ελλάδα

Βρέθηκε το ζευγάρι που χάθηκε σε καταρράκτες στην Εύβοια – Είναι καλά στην υγεία του

Το νεαρό ζευγάρι είναι καλά στην υγεία του και οι πυροσβέστες τους βοήθησαν να μεταβούν στο αμάξι τους όπου επέστρεψαν για την Αθήνα
Εύβοια

Λήξη συναγερμού για το ζευγάρι που είχε αποπροσανατολιστεί σε καταρράκτες στην Εύβοια το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου.

Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Μανίκια στην Εύβοια, όταν ο 28χρονος και η 24χρονη βρέθηκαν στην περιοχή για να απολαύσουν τους καταρράκτες όταν ξαφνικά αποκοιμήθηκαν και έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και Πυροσβεστική όπου βρέθηκαν στο σημείο μαζί με τον πρόεδρο της Κοινότητας Κώστα Σεφερλή ο οποίος και τους εντόπισε.

Το νεαρό ζευγάρι είναι καλά στην υγεία του και οι πυροσβέστες τους βοήθησαν να μεταβούν στο αμάξι τους όπου επέστρεψαν για την Αθήνα.

