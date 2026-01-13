Συμβαίνει τώρα:
Βριλήσσια: 49χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία – Εντοπίστηκαν τουλάχιστον 176 αρχεία με ανήλικα

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παιδική πορνογραφία και μετά από ενδελεχή έρευνα η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει
Στα χέρια της αστυνομίας πιάστηκε 49χρονος στα Βριλήσσια, ο οποίος κατηγορούταν για κατοχή παιδικής πορνογραφίας.

Συγκεκριμένα η αστυνομία, μετά από πολυήμερη έρευνα, συνέλαβε το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στα Βριλήσσια τον 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ΄ εξακολούθηση.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, κατά τα έτη 2019 έως 2021, ο 49χρονος χρησιμοποιώντας δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, προμηθεύτηκε, κατείχε και είχε πρόσφορα για διαμοιρασμό τουλάχιστον 176 αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ακόμα είχε αποθηκεύσει σε ηλεκτρονικά ψηφιακά μέσα δεκάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα 12 έτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

