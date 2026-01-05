Ελλάδα

Βύρωνας: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες – Μοτοσικλέτα έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που φέρεται να «έκαψε» STOP

Η οδηγός και η συνοδηγός του αυτοκινήτου υπέστησαν πολύ ελαφρά τραύματα, ενώ οι αναβάτες της μοτοσικλέτας διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό
Τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε στον Βύρωνα το μεσημέρι της Δευτέρας (05.01.2026). Πρόκειται για σύγκρουση ανάμεσα σε ΙΧ και μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο νέοι, οι οποίοι έπεσαν στη πόρτα του αυτοκινήτου, με τις Αρχές να εξετάζουν αν το αυτοκίνητο παραβίασε πινακίδα «STOP» στη συμβολή των οδών Χείμαρρας και Σεβδικίου στν πειροχή του Βύρωνα.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι στο σημείο πρέπει να τοποθετηθεί σηματοδότης καθώς γίνονται πολύ συχνά τροχαία ατυχήματα.

Κατά τη σύγκρουση εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό η συνοδηγός του αυτοκινήτου και χρειάστηκε η Πυροσβεστική για να ανοίξει την πόρτα.

Η οδηγός και η συνοδηγός υπέστησαν πολύ ελαφρά τραύματα, όμως οι αναβάτες της μηχανής διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες φορούσαν κράνη και είναι εκτός κινδύνου.

