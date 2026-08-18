Ελλάδα

Βύθιση σκάφους στην Λέσβο: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 5 ναυαγοί

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες
Λιμενικό
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση πέντε ναυαγών προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές στην Λέσβο, έπειτα από βύθιση ερασιτεχνικού σκάφους στην θάλασσα.

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης έγινε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), μετά τη βύθιση του ερασιτεχνικού σκάφους στη θαλάσσια περιοχή «Μερσινιά» Πλωμαρίου στην Λέβο.

Οι πέντε επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

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