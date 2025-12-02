Χαϊδάρι: Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά – Δείτε εικόνες

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όταν ένα μεγάλο δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στο Χαϊδάρι.

Η έντονη βροχόπτωση πριν από λίγα 24ωρα, προκάλεσε όπως φαίνεται την πτώση του δέντρου, που ξαφνικά κατέρρευσε μέσα στην παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Ιερά Οδό και Πλαταιών στο Χαϊδάρι, προκαλώντας πανικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το dikaiosinisimera.gr, την ώρα εκείνη, στην παιδική χαρά έπαιζε αμέριμνα ένα μικρό παιδί, που βρισκόταν εκεί με τη γιαγιά του. Από καθαρή τύχη, το δέντρο έπεσε σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο όπου βρίσκονταν και έτσι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

«Είδαμε το δέντρο να κλίνει και να πέφτει με ορμή. Πάγωσαν οι καρδιές μας. Ήταν δίπλα τους, κυριολεκτικά δίπλα! Είναι απίστευτο ότι δεν χτύπησαν», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Η πτώση του δέντρου έχει προκαλέσει ζημιές τόσο στα κάγκελα όσο και σε κάποια παιχνίδια και από τύχη δεν συνέβη κάτι χειρότερο.