Χαϊδάρι: Έλεγαν ότι έπαθαν λάστιχο και μετά λήστευαν τους οδηγούς που πήγαιναν για να βοηθήσουν

Θρασύτατη συμμορία δρούσε στο Χαϊδάρι. Τα μέλη της σταματούσαν διερχόμενους οδηγούς, προφασιζόμενοι ότι έμειναν από βλάβη και όταν εκείνοι έσπευδαν για να βοηθήσουν οι δράστες τούς λήστευαν.

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) αναφέρει ότι βραδινές ώρες της Κυριακής των Βαΐων (05.04.2026) αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν στο Χαϊδάρι τρεις αλλοδαπούς, ηλικία 32, 48 και 61 ετών, μέλη της συμμορίας που «χτυπούσε» ανυποψίαστους οδηγούς.

Ειδικότερα, οι δράστες πάρκαραν το αυτοκίνητό τους σε κεντρικό σημείο του Χαϊδαρίου, σταμάτησαν διερχόμενο όχημα, καλώντας σε βοήθεια, προφασιζόμενοι υποτιθέμενη βλάβη στο ελαστικό του οχήματός τους.

Ο οδηγός του οχήματος κινήθηκε ανυποψίαστος προς το μέρος τους για παροχή βοηθείας και με απειλή χρήσης μαχαιριού του πήραν 50 ευρώ που είχε στην κατοχή του.

Μετά από καταγγελίες των θυμάτων, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τους τρεις αλλοδαπούς, 32, 48 και 61 χρόνων, και μετά από έρευνα στην κατοχή τους και μέσα στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

– 2 ζεύγη πλαστών πινακίδων,

– 1.200 ευρώ,

– 60 δαχτυλίδια ευτελούς αξίας, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, προσέφεραν ως αντάλλαγμα στους ανυποψίαστους οδηγούς για το χρηματικό ποσό που ζητούσαν, πείθοντάς τους ότι επρόκειτο για κοσμήματα αξίας,

– 4 κινητά τηλέφωνα και

– σουγιά.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής επιπλέον δύο περιπτώσεις, με παρόμοιο τρόπο δράσης, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα η συμμορία δρούσε τουλάχιστον από το 2023.

Ορισμένες φορές μάλιστα οδηγούσαν τα θύματά τους σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ATM), προκειμένου να τους αρπάξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για «ληστείες, απάτες, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων».

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.