Ελλάδα

Χαϊδάρι: Ιδιοκτήτης βενζινάδικου αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του

Γ υπάλληλος κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν έχοντας τις αισθήσεις του
Περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε πρωί της Πέμπτης (20.08.2026) σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι όταν ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων αυτοπυροβολήθηκε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου στο Χαϊδάρι αυτοπυροβολήθηκε παραμένουν άγνωστες, ενώ η υπάλληλος κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν έχοντας τις αισθήσεις του.

Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε στο κεφάλι με το τραγικό περιστατικό να εκτυλίσσεται στον πρώτο όροφο του βενζινάδικου.

Ο άνδρας είναι 60 ετών και στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές Αρχές για να αποσαφηνίσουν πώς έγινε το περιστατικό.

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