Χαϊδάρι: Ιδιοκτήτης βενζινάδικου αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε πρωί της Πέμπτης (20.08.2026) σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι όταν ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων αυτοπυροβολήθηκε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου στο Χαϊδάρι αυτοπυροβολήθηκε παραμένουν άγνωστες, ενώ η υπάλληλος κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν έχοντας τις αισθήσεις του. Όμως τελικά ο 60χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή.

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«Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς ο 60χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και έχασε τη μάχη. Τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του», λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε στο κεφάλι με το τραγικό περιστατικό να εκτυλίσσεται στον πρώτο όροφο του βενζινάδικου.

Ο άνδρας είναι 60 ετών και στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές Αρχές για να αποσαφηνίσουν πώς έγινε το περιστατικό.