Χαϊδάρι: Νέες μαρτυρίες για την πτώση της 13χρονης από μπαλκόνι σχολείου – Τα σενάρια που εξετάζονται

Η 13χρονη έχει υποβληθεί σε πολύωρο χειρουργείο, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα σοβαρά τραύματα
Το σχολείο στο Χαϊδάρι

Νέα στοιχεία για την πτώση της 13χρονης από το μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι χθες (20.4.2026) έρχονται στο προσκήνιο, την ώρα που η ανήλικη δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο με νέες πληροφορίες να περιπλέκουν την ιστορία και να δημιουργούν ακόμα περισσότερα ερωτήματα.

Μαρτυρίες που έρχονται στη δημοσιότητα περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τα αίτια της πτώσης της 13χρονης από το μπαλκόνι στο σχολείο της στο Χαϊδάρι, ενώ οι έρευνες έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Παράλληλα η κατάσταση της ανήλικης παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς χθες υπεβλήθηκε σε ένα πολύωρο χειρουργείο, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχει μαρτυρία από τη φίλη της 13χρονης, η οποία βρισκόταν μαζί της τη στιγμή του περιστατικού και αναφέρει ότι το παιδί φέρεται να έπεσε μόνο του, με τις αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον της 13χρονης τονίζουν πως πρόκειται για ατύχημα ενώ σημειώνουν πως βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και κάθε παλμός της που καταγράφεται είναι εξαιρετικά κρίσιμος. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσίευσε ο ANT1 το κορίτσι φαίνεται να ακούστηκε να λέει ότι θα πηδήξει. Ακόμα, άνδρας που έχει σχέση με το σχολείο υποστήριξε ότι «είναι δύσκολο να ήταν ατύχημα, δεν γίνεται να πέσεις σε αυτό το σημείο». Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. 

Νωρίτερα ακόμα η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον ANT1 ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ότι το παιδί καθόταν στο κάγκελο.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν καταφέρει να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να την έσπρωξε κάποιος μαθητής καθώς και να υποχώρησε κάποιο φθαρμένο κάγκελο που ήταν πάνω στο τοιχίο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καθηγητές έκαναν συχνά παρατηρήσεις στους μαθητές να μην κάθονται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, λίγο πριν γίνει το φρικτό ατύχημα καθηγητές είχαν απομακρύνει μαθητές που στέκονταν στο επίμαχο σημείο στο μπαλκόνι του 1ου ορόφου στο σχολείο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τις νέες μαρτυρίες που έρχονται σιγά σιγά στην επιφάνεια να αποτελούν το κλειδί του μυστηρίου της πτώσης της 13χρονης.

Αθλήτρια του ΤάεΚβοΝτο

Το παιδί είναι αθλήτρια του Τάεκβοντο με την Ελληνική Ομοσπονδία να βγάζει σχετική ανακοίνωση τονίζοντας πως: «Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντο εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια της 13χρονης αθλήτριάς μας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στο σχολείο της.

Η μικρή αθλήτρια, που ανήκει στο δυναμικό της ομοσπονδίας και εκπροσωπεί τις αξίες του αθλήματός μας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο, δίνοντας τον δικό της αγώνα.

Οι σκέψεις όλων μας, προπονητών, αθλητών και μελών της ομοσπονδίας, είναι στραμμένες σε εκείνη και τους οικείους της. Ευχόμαστε ολόψυχα η 13χρονη αθλήτριά μας να βγει νικήτρια και από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια υγείας και να επιστρέψει σύντομα στους χώρους προπόνησης και στην καθημερινότητά της».

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
129
115
105
98
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ορατές οι ελλείψεις στη Μυτιλήνη, συνεχίζουν τους αποκλεισμούς οι κτηνοτρόφοι - «Καταστρέφεται όλη η Λέσβος, αβέβαιο το αύριο»
Για 8η ημέρα μπλοκάρουν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και αβέβαιο αύριο - Αποβίβαση μόνο για επιβάτες
Συλλαλητήριο συμπαράστασης στους κτηνοτρόφους της Μυτιλήνης από το κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας προς τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026. Την πορεία διοργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή που συγκροτήθηκε στην Καλλονή και στην οποία συμμετέχουν συνεταιριστές, στελέχη της αυτοδιοίκησης και επαγγελματίες που συνδέονται με την κτηνοτροφία. Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν αποκλείσει το λιμάνι για τρίτη ημέρα, διαμαρτύρονται για τις ασήμαντες αποζημιώσεις που τους έχουν δοθεί για τα ζώα τους που θανατώθηκαν, αλλά και για την απαγόρευση μεταφοράς όλων των κτηνοτροφικών προϊόντων, ακόμα και αυτών που δεν επηρεάζονται από τον πυρετό. Η διαμαρτυρία τους έχει οδηγήσει σε γενικό lockdown στο νησί, με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές ως ένδειξη συμπαράστασης. (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ/EUROKINISSI)
Αναπάντητα ερωτήματα για την πτώση της 13χρονης από σχολείο στο Χαϊδάρι - Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η 13χρονη έπεσε στο κενό, έχοντας μέχρι στιγμής αποκλείσει τόσο το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου μαθητή όσο και την πιθανότητα να υποχώρησε κάποιο φθαρμένο κάγκελο
Αστυνομικός έξω από το Γυμνάσιο στο Χαϊδάρι
