Χαϊδάρι: Νέες μαρτυρίες για την πτώση της 13χρονης από μπαλκόνι σχολείου – Τα σενάρια που εξετάζονται

Νέα στοιχεία για την πτώση της 13χρονης από το μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι χθες (20.4.2026) έρχονται στο προσκήνιο, την ώρα που η ανήλικη δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο με νέες πληροφορίες να περιπλέκουν την ιστορία και να δημιουργούν ακόμα περισσότερα ερωτήματα.

Μαρτυρίες που έρχονται στη δημοσιότητα περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τα αίτια της πτώσης της 13χρονης από το μπαλκόνι στο σχολείο της στο Χαϊδάρι, ενώ οι έρευνες έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Παράλληλα η κατάσταση της ανήλικης παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς χθες υπεβλήθηκε σε ένα πολύωρο χειρουργείο, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα σοβαρά τραύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχει μαρτυρία από τη φίλη της 13χρονης, η οποία βρισκόταν μαζί της τη στιγμή του περιστατικού και αναφέρει ότι το παιδί φέρεται να έπεσε μόνο του, με τις αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον της 13χρονης τονίζουν πως πρόκειται για ατύχημα ενώ σημειώνουν πως βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και κάθε παλμός της που καταγράφεται είναι εξαιρετικά κρίσιμος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσίευσε ο ANT1 το κορίτσι φαίνεται να ακούστηκε να λέει ότι θα πηδήξει. Ακόμα, άνδρας που έχει σχέση με το σχολείο υποστήριξε ότι «είναι δύσκολο να ήταν ατύχημα, δεν γίνεται να πέσεις σε αυτό το σημείο». Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα ακόμα η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον ANT1 ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ότι το παιδί καθόταν στο κάγκελο.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν καταφέρει να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να την έσπρωξε κάποιος μαθητής καθώς και να υποχώρησε κάποιο φθαρμένο κάγκελο που ήταν πάνω στο τοιχίο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καθηγητές έκαναν συχνά παρατηρήσεις στους μαθητές να μην κάθονται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, λίγο πριν γίνει το φρικτό ατύχημα καθηγητές είχαν απομακρύνει μαθητές που στέκονταν στο επίμαχο σημείο στο μπαλκόνι του 1ου ορόφου στο σχολείο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τις νέες μαρτυρίες που έρχονται σιγά σιγά στην επιφάνεια να αποτελούν το κλειδί του μυστηρίου της πτώσης της 13χρονης.

Αθλήτρια του ΤάεΚβοΝτο

Το παιδί είναι αθλήτρια του Τάεκβοντο με την Ελληνική Ομοσπονδία να βγάζει σχετική ανακοίνωση τονίζοντας πως: «Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντο εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια της 13χρονης αθλήτριάς μας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στο σχολείο της.

Η μικρή αθλήτρια, που ανήκει στο δυναμικό της ομοσπονδίας και εκπροσωπεί τις αξίες του αθλήματός μας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο, δίνοντας τον δικό της αγώνα.

Οι σκέψεις όλων μας, προπονητών, αθλητών και μελών της ομοσπονδίας, είναι στραμμένες σε εκείνη και τους οικείους της. Ευχόμαστε ολόψυχα η 13χρονη αθλήτριά μας να βγει νικήτρια και από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια υγείας και να επιστρέψει σύντομα στους χώρους προπόνησης και στην καθημερινότητά της».