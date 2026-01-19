Χαλάνδρι: Φωτιά έκαψε ολοσχερώς διαμέρισμα – Απεγκλώβισαν άνδρα οι πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, το απόγευμα της Δευτέρας (19.01.2026). Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν 55χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στο Χαλάνδρι εκδηλώθηκε στις 6:05 μ.μ. σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Χάρις στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, διασώθηκε ο 55χρονος άνδρας που διέμενε στο διαμέρισμα, το οποίο, ωστόσο, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Αποφεύχθηκε, επίσης, ο κίνδυνος επέκτασης.

Αρχικά, δεν είχαν αναφερθεί εγκλωβισμένα άτομα.

Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Χαλανδρίου. Eπιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Aστυνομικοί απέκλεισαν, προσωρινά, τους γύρω δρόμους.