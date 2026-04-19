Χαλκιδική: Κτηνωδία με μαζική θανάτωση 21 σκύλων, τους έδωσαν δηλητηριασμένα δολώματα

Ο Δήμος Πολυγύρου καλεί τους πολίτες που διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το περιστατικό να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες αρχές
Φρίκη στη Χαλκιδική! Είκοσι ένας σκύλοι θανατώθηκαν στον Βάβδο με δηλητηριασμένα δολώματα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου. Τα ζώα, 14 ενήλικα και 7 ανήλικα, φρόντιζε κτηνοτρόφος της περιοχής.

Για «απερίγραπτη πράξη βαρβαρότητας, που προσβάλλει κάθε έννοια ανθρωπιάς και πολιτισμού» και για ένα «σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο διώκεται αυστηρά από την ελληνική νομοθεσία», κάνει λόγο στην ίδια ανακοίνωση ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής, καταδικάζοντας την κτηνωδία με 21 νεκρούς σκύλους.

«Ο Δήμος Πολυγύρου δεν πρόκειται να παραμείνει αμέτοχος απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες», δήλωσε ο δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, ενώ, όπως έγινε γνωστό μετά το συμβάν, ο Δήμος θα προχωρήσει στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων, θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων, θα συλλέξει στοιχεία και μαρτυρίες από την ευρύτερη περιοχή, ενώ θα προχωρήσει σε ενημέρωση των πολιτών για την επικινδυνότητα των δηλητηριασμένων δολωμάτων, τόσο για τα ζώα όσο και για τη δημόσια υγεία, αλλά και στην ενίσχυση των δράσεων προστασίας και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου επισημαίνεται: «Ο Δήμος, σε συνεργασία με την Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και τα τοπικά φιλοζωικά σωματεία, είχε ήδη προβεί σε επανειλημμένες ενέργειες για τη διαχείριση του συγκεκριμένου πληθυσμού ζώων, παρέχοντας στήριξη μέσω στειρώσεων και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Παρά τις δυσκολίες και τις κατά περίπτωση περιορισμένες δυνατότητες συνεργασίας, οι δημοτικές υπηρεσίες και οι εθελοντές συνέχισαν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών και την προώθηση υιοθεσιών».

Καλούνται τέλος οι πολίτες που διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το περιστατικό να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες αρχές, συμβάλλοντας στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέα αποκάλυψη για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά: Ο 66χρονος είχε στείλει ξανά χρήματα στην 19χρονη
Στο κάδρο των Αρχών, βρίσκεται ο 66χρονος που επικοινώνησε τελευταίος με την Μυρτώ καθώς και ένας «Δημήτρης», που φέρεται να ήταν το όνομα που άκουσε ο 66χρονος λίγο πριν διακοπεί η συνομιλία του με την 19χρονη
Κεφαλονιά Μυρτώ
Για 6η ημέρα μπλοκάρουν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι - Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις
«Δεν δεχόμαστε να πίνουμε νερό με το αίμα των σφαγμένων ζώων μας» - Την ίδια στιγμή η συνεχιζόμενη επί δέκα μέρες μη τροφοδότηση του νησιού με προϊόντα έχει απορρυθμίσει πλήρως την αγορά
Κτηνοτρόφοι συμμετέχουν στο παλλεσβιακό συλλαλητήριο, εμποδίζοντας τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών από τα επιβατηγά πλοία της γραμμής, στο λιμάνι της Μυτιλήνης
Καρέ - καρέ το σοκαριστικό τροχαίο στην Ηλιούπολη με θύμα 64χρονο οδηγό μηχανής - «Μέσα σε 12 ώρες ο άνθρωπος τέλειωσε» λέει η σύζυγός του
Η Τροχαία Αττικής ζητά τη βοήθεια των πολιτών με ανακοίνωση της προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του οδηγού αυτοκινήτου
Βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο στην Ηλιούπολη με θύμα οδηγό μοτοσικλέτας
