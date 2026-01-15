Χαμένα τα ίχνη της Λόρα τις τελευταίες πέντε ημέρες – Η κρυψώνα και οι μαρτυρίες που δεν επιβεβαιώθηκαν

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα η οποία έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα το πρωί της περασμένη Πέμπτης (8/1/2026) κι από τότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα.

Η ανήλικη κοπέλα το πρωί της 8ης Ιανουαρίου επιβιβάστηκε σε ένα ταξί κι έφυγε από το Ρίο της Πάτρας με προορισμό την Αθήνα. Στις 10:10 το πρωί εκείνης της ημέρας η 16χρονη φτάνει στην περιοχή του Ζωγράφου.

Αφού πληρώνει με το ποσό των 300 ευρώ τον ταξιτζή στη συνέχεια αποβιβάζεται έξω από το νοσοκομείο των Παίδων στο Ζωγράφου. Εκεί για πρώτη φορά την «συλλαμβάνει» μια κάμερα ασφαλείας ενός περιπτέρου, ενώ κατά τη διάρκεια εκείνης της ημέρας η ανήλικη αποτυπώνεται και σε άλλες κάμερες καταστημάτων, μεταξύ των οποίων σε ένα μίνι μάρκετ αλλά και σε ένα ακόμα μαγαζί ψιλικών.

Η Λόρα τις πρώτες ώρες που περιπλανιέται στην περιοχή του Ζωγράφου και στο κέντρο της πρωτεύουσας καταφέρνει να πουλήσει κοσμήματα αξίας 600 ευρώ, ενώ για περίπου 40 ώρες τα ίχνη της χάνονται. Το πρωί της 10ης Ιανουαρίου του 2026 η ανήλικη κάνει και πάλι την εμφάνιση της. Γύρω στις 11 το πρωί του περασμένου Σαββάτου φτάνει σε ένα κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου και προσπαθεί να πουλήσει κι άλλα κοσμήματα προκειμένου να εξασφαλίσει κι άλλα μετρητά.

Από την έξοδο της από το κατάστημα κι έπειτα τα ίχνη της χάνονται, ενώ καμία από τις δεκάδες μαρτυρίες που έγιναν στις αστυνομικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Το γεγονός αυτό κάνει τις αστυνομικές αρχές να εκτιμούν ότι η 16χρονη κρύφτηκε σε κάποια σπίτι ή χώρο και δεν βγαίνει από αυτόν προκειμένου να μην προδώσει τα ίχνη της και αποκαλύψει την κρυψώνα της.

Πλέον οι άνδρες της ασφάλειας Πατρών και του τμήματος Ανηλίκων έχουν στρέψει τις έρευνες τους στις περιοχές Ζωγράφου, Ιλίσια και Αμπελόκηπους ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι εστίες σε Πολυτεχνειούπολη και Πανεπιστημιούπολη.

Όσον αφορά τώρα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οργάνωσε τη φυγή της η 16χρονη, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την σχεδίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα είχε πάρει όλα τα προστατευτικά μέτρα που πίστευε ότι θα κάλυπταν τα ίχνη της. Για το λόγο αυτό απενεργοποίησε τα προφίλ της στα social media κι έκοψε κάθε τηλεφωνική συνομιλία, ενώ σταμάτησε να χρησιμοποιεί και τα ιντερνετικά δεδομένα της.

Ακόμα κι όταν ήθελε να συνομιλήσει μέσω εφαρμογών, επέλεξε να χρησιμοποιήσει wi- fi κι όχι τα δικά της δεδομένα. Αυτό που δεν υπολόγισε όμως είναι η μεγάλη δημοσιότητα που θα έπαιρνε η φυγή της, γεγονός που έχει προδώσει πολλές από τις κινήσεις της.