«Χαμόγελο του παιδιού»: Εξαφανίστηκε 46χρονος από το Χαϊδάρι

Ο Εμμανουήλ Καρύδας έχει ύψος 1,75 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια
Συναγερμός σήμανε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», για την εξαφάνιση του 46χρονου Εμμανουήλ Καρύδα, αφού στις 23/11/2025, χάθηκε στην περιοχή του Χαϊδαρίου στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Εμμανουήλ Καρύδα σήμερα 24/11/25 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Εμμανουήλ Καρύδας έχει ύψος 1,75 μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

