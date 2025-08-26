Χαμός μέσα σε λεωφορείο: Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές»

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε σε λεωφορείο στην Αττική όταν επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό σε δρομολόγιο Βάρκιζα – Βάρη, το βράδυ της Δευτέρας (25.8.25).

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης (26.8.25) καταγράφεται η στιγμή που επιβάτης μετά από λογομαχία με τον οδηγό του λεωφορείου του επιτίθεται. Αιτία του επεισοδίου φαίνεται ότι είναι τα αραιά δρομολόγια λεωφορείων.

Η ένταση χτύπησε «κόκκινο», ο οδηγός έβρισε τον επιβάτη και γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε.

Ο επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό και τον γρονθοκόπησε.

«Καλέστε την αστυνομία, τα έχω όλα σε βίντεο» ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα που τράβηξε το βίντεο με τον καβγά.

«Μου επιτέθηκε με μπουνιές και κλωτσιές» ανέφερε ο οδηγός του λεωφορείου.