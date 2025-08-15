Χανιά: 14χρονος μέθυσε σε πανήγυρι και κατέληξε στο νοσοκομείο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, Πέμπτη (14/8/2025), στα Χανιά, όταν ένας 14χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων αφότου είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πανηγύρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε πάει σε ένα τοπικό πανηγύρι στα Χανιά, όπου και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και μέθυσε. Λίγο αργότερα, η υγεία του επιδεινώθηκε απότομα, γεγονός που οδήγησε τους παρευρισκόμενους να καλέσουν άμεσα βοήθεια.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 14χρονο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν την κατάσταση μέθης και προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες.

Ο ανήλικος είναι ευτυχώς εκτός κινδύνου, ωστόσο παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους και εγείρει ερωτήματα για τον έλεγχο και την ευθύνη σε δημόσιες εκδηλώσεις, ειδικά σε τοπικά πανηγύρια όπου συχνά δεν τηρούνται αυστηρά μέτρα πρόληψης.